صحف الإمارات اليوم| انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.. تجدد الاشتباكات في العراق وقصف المنطقة الخضراء بـ4 صواريخ.. والصحة العالمية تحذر من طفرات كورونا خلال أسابيع

رئيس الإمارات يوجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد

«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» تعلقان رحلات بغداد

إدارة بايدن تعتزم بيع تايوان أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار

باكستان بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية بعد الفيضانات المدمرة

روسيا تتهم أوكرانيا بقصف جديد لمحطة زابوريجيا

تحذير ألماني من ارتفاع إصابات «كورونا» في الخريف



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العودة إلى المدراس وبداية العام الدراسي الجديد. وأكد في الكلمة التي أذيعت اليوم في الإذاعات المدرسية في مختلف مدارس الدولة .. "ضرورة المثابرة والاجتهاد ومواصلة التعلم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز في نفوس أبنائنا الطلبة".



وذكرت صحيفة الوطن أن الإمارات شهدت أمس انطلاق العام الدراسي 2022 – 2023 الذي شهد التحاق نحو مليون طالب وطالبة و65 ألفاً من الكوادر التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة.

وتأتي انطلاقة العام الدراسي الجديد في ظل تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الدراسي 2022 – 2023، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والمجتمع التربوي ككل، وبما يضمن الحفاظ على ما حققته الدولة من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة “كورونا”.



وأشارت صحيفة البيان إبى بدء وزارة الدفاع - ممثلة بقيادة العمليات المشتركة - تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات إلى باكستان.

وتشمل المساعدات الإغاثية، مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية والطرود الغذائية والدوائية للمتضررين من السيول والفيضانات بهدف الإسهام في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.



وأفادت صحيفة الخليج بإعلان أعلنت كل من طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق رحلاتهما من دبي وإلى بغداد بسبب تطورات الأوضاع الحالية.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: نظراً لتطورات الأوضاع في بغداد، تم إلغاء رحلات فلاي دبي من وإلى بغداد في 30 و 31 أغسطس. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب. يُنصح المسافرون الذين اشتروا تذاكر سفر إلى بغداد بالتواصل مع مركز الاتصال في فلاي دبي، أو متاجر السفر التابعة لفلاي دبي أو شركاء السفر المحليين لإعادة الحجز على الرحلة التالية المتاحة أو استرداد قيمة التذكرة.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة البيان إن الجهات الأمنية والعسكرية في الكويت اتخذت إجراءات مشددة لحماية الحدود الشمالية للدولة، تمثلت في تأمين الحدود بالشكل المطلوب والتحرك السريع لمواجهة أي تأزم ومنع أي عبث بأمن البلاد.

وأكدت مصادر أمنية لصحيفة "القبس"، أن الوضع الأمني الحالي على الحدود لا يدعو إلى القلق، وأن ما يدور يعد شأناً عراقياً داخلياً، مشيرة إلى أن الوضع داخل الأراضي الكويتية مطمئن.



وشددت المصادر على أن التعاون والتواصل الأمني مع الجانب العراقي يسيران بشكل جيد وفعال للوقوف على آخر التطورات، لافتة إلى أن السلطات الأمنية في البلاد تتابع أولاً بأول ما يدور في الداخل العراقي، خصوصاً بالقرب من المنافذ الحدودية.



قالت صحيفة الوطن إن السلطات التونسية تراقب حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا بحيطة وحذر شديدين، إثر اندلاع المواجهات المسلحة بين المليشيات في ليبيا.

وشددت وحدات الأمن والجيش التونسيين من مراقبتها لحركة التنقلات في مدن الجنوب الشرقي القريبة من الحدود مع ليبيا، خشية تأثير النزاع الداخلي في ليبيا على الحدود الممتدة مع جارتها الشرقية.



ذكرت صحيفة الخليج أن المواجهات تجددت اليوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى 23 منذ الاثنين على ما أفاد مصدر طبي.

وأصيب ما لا يقل عن 380 شخصاً في المواجهات العنيفة في المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية على ما أوضح المصدر نفسه. وبعد ليلة هادئة، تجددت صباح الثلاثاء المواجهات العنيفة بين أنصار مقتدى الصدر والجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي الموالي لإيران.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء إن المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني وأسفرت عن أضرار.

وقد أثار إعلان زعيم «التيار الصدري» في العراق مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي وعدم التدخل في الشؤون السياسية وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، أنصاره الذين خرجوا بالآلاف إلى الشوارع واقتحموا مقر الحكومة والقصر الرئاسي في المنطقة الخضراء، ما تسبب بمقتل وإصابة المئات منهم.

وقد دعا الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان أمس، جميع العراقيين إلى التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، بعد أن أدى قرار رجل الدين مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية إلى اندلاع اشتباكات بين مؤيديه وخصومه، فيما أعلنت الحكومة حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، وعلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسات الحكومة.

دوليا، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم إعلان متحدثة أن نتيجة فحوص أجريت للسيدة الأميركية الأولى جيل بايدن للكشف عن كوفيد-19 جاءت سلبية وإنها ستعود إلى واشنطن من ديلاوير في 30 أغسطس.

وأظهرت الفحوص إصابة سيدة الولايات المتحدة الأولى (71 عاما) بكوفيد-19 مرة أخرى في حالة ارتداد للمرض الذي أثبتت الاختبارات إصابتها به لأول مرة في 16 أغسطس. وكانت قد أنهت فترة العزل الأولى بعد تلقيها علاجا مضاد للفيروسات.



أفادت صحيفة الاتحاد بإعلان مسؤولة أمريكية الاثنين أن الجيش الروسي يواجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة بالعملية العسكرية في أوكرانيا لدرجة أنّه فتح باب التجنيد أمام السجناء، مشيرةً إلى أنّ المجنّدين الجدد غالباً ما يكونون "مسنّين وفي حالة بدنية سيّئة ويفتقرون للتدريب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الأسبوع الماضي بزيادة عدد القوات المسلّحة الروسية بنسبة 10% أي بما مقداره 137 ألف جندي بحلول يناير 2023.

وأوضحت صحيفة الخليج مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح سبعة آخرون في قصف روسي على وسط خاركيف في شمال شرق أوكرانيا على ما أعلن رئيس بلديتها وحاكم المنطقة.

وكتب حاكم المنطقة أوليج سينيجوبوف عبر تلجرام " الروس قصفوا أحياء في وسط خاركيف ما ألحق أضرارا" مشيرا في حصيلة أولى إلى وقوع أربعة قتلى. وفي وقت لاحق قال رئيس بلدية ثاني أكبر مدن البلاد إيغور تيريخوف إن الحصيلة هي خمسة قتلى وسبعة جرحى.



بيما أشارت صحيفة البيان إلى اعلان أوكرانيا أنها اخترقت خطوط القوات الروسية في عدة أماكن بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية في إطار حملة جديدة لاستعادة الأراضي، بينما قالت موسكو إن هجوم كييف المضاد فشل بينما قصفت روسيا مدينة ميكولايف الساحلية.

جاء تحرك كييف بعد عدة أسابيع من الجمود النسبي في الأزمة التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا وتسببت في أزمة طاقة وغذاء عالمية وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.



وأضافت صحيفة الاتحاد أن روسيا اتهمت القوات الأوكرانية اليوم الثلاثاء، بقصف منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية مجدداً.

وقالت موسكو إن قذيفتين انفجرتا قرب مبنى لتخزين الوقود المستهلك بالمحطة. وتبادلت روسيا وأوكرانيا مراراً الاتهامات بمهاجمة أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي من المقرر أن تزورها بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع.



أفادت صحيفة البيان بأن وزير التخطيط الباكستاني احسان إقبال، صرح اليوم الثلاثاء بأن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لاصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضح لوكالة فرانس برس "لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".

وتغمر المياه ثلث أراضي باكستان بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.



قالت صحيفة الاتحاد إن صحيفة بوليتيكو نقلت عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم مطالبة الكونجرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان، تشمل 60 صاروخا مضادا للسفن و100 صاروخ جو جو، وذلك وسط توتر متصاعد مع الصين.

وأجرت الصين أكبر مناوراتها الحربية حول الجزيرة عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي هذا الشهر. ولم تستبعد بكين استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.



ذكرت صحيفة الخليج أن العديد من المدن الصينية الكبرى كثفت قيود مكافحة كوفيد-19 اليوم الثلاثاء؛ إذ أغلقت شنتشن المزيد من الشركات في حين فرضت داليان إغلاقاً على ملايين السكان، الأمر الذي جدد الضبابية المرتبطة بالاقتصاد وموعد بدء العام الدراسي للبعض.

وتعكس الإجراءات الجديدة، المقرر أن تستمر بضعة أيام فقط في الوقت الحالي، إصرار الصين على ما يسمى بسياسة «صفر كوفيد» التي تهدف إلى القضاء على كل تفشٍ عند حدوثه.



وفي ألمانيا، أضافت صحيفة الوطن أن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أعرب عن اعتقاده بأن بلاده مقبلة على مواجهة أوقات صعبة بسبب ارتفاع عدد إصابات «كورونا» في الخريف المقبل.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن ألمانيا ستشهد ارتفاعاً في أعداد الإصابات في مطلع الخريف بسبب السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون «بي إيه 5» حسبما صحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية في عددها الصادر أمس.



كما أبرزت الصحيفة تحذير منظمة الصحة العالمية من أن طفرات جديدة لفيروس «كورونا» قد تظهر في الأسابيع المقبل بعد نهاية فصل الصيف الذي شهد تراخياً واسعاً لتدابير الوقاية والاحتواء على الصعيد العالمي، ودعت الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، وتجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة التي قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية فصل البرد والعودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.