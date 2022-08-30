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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 230 قرص دواء مجهول المصدر و49 علبة أعشاب غير مسجلة بوزارة الصحة بالبحيرة

حملات رقابية
حملات رقابية

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة / إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وهيئة الدواء المصرية فرع البحيرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملة مكبرة على الصيدليات بنطاق مركز رشيد وذلك في إطار تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية والغلق الإداري للمؤسسات المخالفة والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين حيث تم المرور علي عدد 10 صيدليات عامة وتم ضبط:  

- ٢٣٠ قرص و ٣٥ كيس عسل و ٢٣ برطمان مجهول المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

- ضبط ٦ أقماع و ٣٠ قرص منتهي الصلاحية.
                         
 - ضبط ٤٩ علبة أعشاب غير مسجلة بوزارة الصحة.
              
-  تحرير محضر مزاولة مهنه لعدم وجود صيدلي وتقدر قيمة المضبوطات بـ 50 ألف جنيه.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وقد تم التشديد علي ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

البحيرة ضبط مجهول المصدر حماية المستهلك منتهية الصلاحية المتابعة الميدانية وزارة الصحة هيئة الدواء المصرية ادوية مغشوشة

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