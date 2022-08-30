كارثة صحية.. تحذير طبي من حقنة البرد وتناول المضادات الحيوية بدون إشراف

قال الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية وأمراض المناعة، إنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا، يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية، والحصول على الثلاث جرعات من اللقاح.

ونصح “أمجد الحداد" خلال حواره ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة “أن” كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الحصول على لقاح كورونا، وإمكانية الحصول على جرعة رابعة تنشيطية، حتى ينتهي فيروس كورونا ک جائحة مميتة.

وأكمل: يجب أن يلتزم الاطفال وكبار السن خلال الأشهر بالحصول على لقاح الإنفلونزا وتناول الأطعمة الصحية والمفيدة.

وشدد على ضرورة تناول السلطة والبروتينات والحصول على قسط نوم كافي، وممارسة الرياضة، ومنع التدخين لكبار السن وأولياء الأمور.

ونوة بأن لقاح كورونا لا يعطي مناعة ضد الإنفلونزا والعكس صحيح، ويمكن الحصول على اللقاحين خلال فترة زمنية متقاربة.

وأوضح أن الحصول على المضادات الحيوية بدون إشراف طبي وبكثرة سيتسبب في حدوث كارثة صحية، محذرا من الحصول على حقنة ومجموعة البرد.