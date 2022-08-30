لإسعاد أطفالك.. طريقة عمل كيك التوفي

تقدم الشيف منى بهاء طريقة عمل كيكة التوفي بالحليب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق التوفي.

المقادير لعمل كيك التوفي

2 كوب دقيق

¾ كوب زبدة على درجة حرارة الغرفة

1 و ¼ كوب سكر

¾ كوب حليب

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

1 ملعقة صغيرة ملح

3 حبات بيض

½ ملعقة صغيرة بايكنج باودر

لتحضير صلصة التوفي:

1 كوب سكر

150 جرام قشدة

1 ملعقة كبيرة زبدة على درجة حرارة الغرفة

طريقة عمل كيك التوفي

• اخفقي الزبدة والسكر في وعاء كبير، ثم اضيفي الفانيليا والحليب واخفقي من جديد

•اخلطي في وعاء ثاني الدقيق، السكر، الملح والبايكنج باودر

•اضيفي المكونات الجافة الى السائلة واخفقي حتى تحصلي على مزيج ناعم

•اضيفي بعدها البيض، الواحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر عند كل اضافة

• ادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة ثم وزعي عجينة الكيك في القالب7

• اخبزي الكيك في فرن محمى لحوالي 40 دقيقة

• لتحضير صلصة التوفي، ضعي السكر، القشدة والزبدة في قدر على النار

• حركي المكونات حتى ذوبانها وتجانسها، ثم ارفعي الصلصة عن النار عندما تثخن

• زيني الكيك بالتوفي ثم قدميه.