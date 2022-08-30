التعليم العالى تعلن أخبارا سارة لـ طلاب المرحلة الثالثة.. فيديو

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن رؤساء الجامعات الأهلية سيجتمعون اليوم لمعرفة التفاصيل المرتبطة بالإحصائيات المقدمة للطلاب من خريجي الثانوية العامة ممن تقدموا للجامعات الأهلية هذا العام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك إقبالاً كبيرًا على الجامعات الأهلية وبرامجها الدراسية المختلفة، وسيتم حصر أعداد المتقدمين، وإعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية خلال يومين على حد أقصى.

وناشد طلاب الثانوية العامة ممن يريدون التقدم للجامعات الأهلية بسرعة التقدم قبل غلق الباب وإنهاء موعد التنسيق، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية تختلف عن تنسيق مثيلتها الحكومية من حيث التوزيع الجغرافي؛ مما يسمح لأي طالب في أي محافظة التقدم لاختيار البرنامج الدراسي الذي يرغب فيه.

وأوضح أن الجامعات الأهلية الجديدة يوجد بها أماكن سكن مخصص للطلاب؛ وذلك في جامعات الملك سلمان والمنصورة الجديدة والجلالة؛ لتمكين الطلاب من الإقامة وهي نفس فكرة المدن الجامعية؛ وهي مناطق يوجد بها جميع الخدمات التي يحتاجها الطلاب.

وأكد أن الدولة تحملت جزءًا من تكلفة مصاريف برامج القطاع الطبي والهندسي بالجامعات الأهلية، والطلاب تحملوا جزءًا آخر، مشيرًا إلى أن طلاب الشهادات المعادلة يحق لهم التقديم في الجامعات الحكومية باختلاف الحدود الدنيا للمجاميع.

وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتيجة التنسيق خلال 48 ساعة حتى يستطيع الطلاب إنهاء إجراءات التحاقهم بالكليات المختلفة، وهناك فرص موجودة لطلاب التنسيق بالمرحلة الثالثة في الجامعات الخاصة، وبعد إعلان تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية سيتم الإعلان عن الأماكن الخالية بالكليات المختلفة والجامعات.

ولفت إلى أنه سيتم عمل تحليل إحصائي وفقًا للأعداد المراد التحاقها بالجامعات الأهلية، وسيتم الإعلان، بعد تقديم طلاب الشهادات المعادلة، عن الأماكن الخالية بهذه الجامعات.