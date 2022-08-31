يوسف القعيد: أخذت الأدب من نجيب محفوظ بجدية مطلقة قراءة وكتابة..فيديو

أكد يوسف القعيد، الكاتب والروائي، ان أنه تم العثور على أوراق بخط يد الروائي العالمي نجيب محفوظ تشكل حدثا أدبيا مهما جدا خصوصا عندما تنشر ويتم قرائتها، لافتا إلى أنه لم يراها حتي الأن.

وقال يوسف القعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه عندما تنشر سنتحدث عن أنها تنتمي إلى أى مرحلة من مراحل إنتاجاته الأدبية المهمة”.

وتابع الكاتب والروائي، ان أن قربه من نجيب محفوظ أثر فى تكوينه كثيرا جدا، معلقا: “أخذت من خلاله الأدب بجدية مطلقة قراءة وكتابة”.

إنتظار قراءة الأوراق

وأشار يوسف القعيد إلى انه فى إنتظار قراءة الأوراق التي عثرت عليها نجلته بخط نجيب محفوظ”، مؤكدا أن هذا الحدث يعد إضافة للأدب العربي وإكتشاف مهم جدا من إكتشافات الأدب العربي الحديث.