الأمين العام للأمم المتحدة ناعياً جورباتشوف: رجل فريد غيّر مسار التاريخ

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن "حزنه العميق" لوفاة ميخائيل جورباتشو، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي.

وقال جوتيريش في بيان إن جورباتشوف كان "رجل دولة فريدًا غيّر مسار التاريخ".

وتابع جوتيريش "لقد فعل أكثر من أي شخص آخر لإنهاء الحرب الباردة سلميًا".

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ — António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022

واعتبر أنه برحيل جورباتشوف "خسر العالم زعيمًا عالميًا عظيمًا التزم التعددية، ودافع بلا كلل عن السلام".

وفاة جورباتشوف

توفي ميخائيل جورباتشوف، الثلاثاء، آخر زعيم للاتحاد السوفيتي قبل سقوطه، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ترأس جورباتشوف الاتحاد السوفيتي منذ عام 1985 حتى عام 1991، كأمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعي أولا، ثم رئيس للدولة.

وتحت قيادته، وقع الاتحاد السوفيتي معاهدات لنزع السلاح النووي، والحد من التسلح مع الولايات المتحدة،.

ولد في مارس عام 1931 بمنطقة ستافروبول الروسية الجنوبية، وحاز على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وعقب تركه رئاسة الاتحاد السوفيتي في 1991، انخرط في الأنشطة الأدبية والاجتماعية.

من جانبه، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وفاة الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، الذي توفي عن عمر يناهز 91 عاما في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين أعرب عن "أعمق تعازيه" في وفاة الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، حسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن "بوتين سيبعث برسالة اليوم الأربعاء إلى عائلة جورباتشوف وأصدقائه".

والعام الماضي، هنأ بوتين جورباتشوف بعيد ميلاده الـ90 ووصه بأنه "من أبرز الشخصيات المتميزة في عالمنا المعاصر.. الذين كان لهم تأثير كبير في مسار التاريخ الوطني والعالمي".

فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، المنتهية ولايته، بوريس جونسون، إنه حزين لوفاة ميخائيل جورباتشوف، موضحا أنه كان دائما معجبا بشجاعته وصدقه.

وكتب جونسون في تغريدة علي تويتر "أحزنني نبأ وفاة جورباتشوف.. لطالما أعجبت بشجاعته وصدقه اللذين أظهرهما في إنهاء الحرب الباردة"، مشيرا إلى أن "سعيه الحثيث لانفتاح المجتمع السوفيتي يظل نموذجا لنا جميعا".

في حين قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن ميخائيل جورباتشوف، فتح الطريق لأوروبا حرة بأفعاله.

وكتبت في تغريدة علي تويتر "ميخائيل جورباتشوف كان زعيما موثوقا ومحترما.. لقد لعب دورا حاسما في إنهاء الحرب الباردة وسقوط الستار الحديدي.. ومهد هذا الطريق لأوروبا حرة. هذا إرث لن ننساه".