الأصعب خلال 30 عاما.. محمد الشريف يعلن عن أول نوة تضرب الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة على استعداد لاستقبال موسم الشتاء، موضحًا أن الشتاء المقبل سيكون صعب للغاية.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية، على قناة "صدى البلد"، أنه يتم الآن عمل شبكة الأمطار الجديدة، المنفصلة تمامًا عن شبكة الصرف الصحي، أول نوة سيتم الإعلان عنه فى أول شهر 11، أو نهاية شهر 10، ولكن الآن يتم عمل خطوط لـ سحب مياه الأمطار، والاستفادة منها فى الزراعة.

ولفت إلى أن هناك 9 مشروعات كبرى، منها على كورنيش الإسكندرية، والأعمال مستمرة خلال الأشهر المقبلة، لـ تقليل نسبة المياه فى الشوارع عن السنوات الماضية وبنسبة بين 10 لـ 15 % فقط.

وأشار إلى أن مياه الأمطار التى ستنزل على الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، ستكون أكثر من السنوات الماضية، وأن الشتاء المقبل صعب، ونستعد له.

وكشف أن المياه سيتم تجميعها للاستفادة منها فى أراضى الدلتا، ولن يتم القاء مياه الأمطار فى البحار.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى أن الشتاء المقبل سيكون غريب على المصريين، ولم يحدث من قبل على مدار 30 عام.