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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على قد الإيد.. شيفروليه لانوس موديل 2012 بـ100 ألف جنيه| اعرف المواصفات

شيفروليه لانوس موديل
شيفروليه لانوس موديل 2012

انطلقت السيارة شيفروليه لانوس بالشارع المصري منذ عام 2009 وحتى عام 2019 ، لتصبح سيارة شعبية من الطراز الأول داخل السوق المحلى المصرى ، سواء وهى جديدة "زيرو" أو وهى مستعملة .

شيفروليه لانوس موديل 2012

فتعتبر السيارة شيفروليه لانوس من اشهر السيارات السيدان المطروحة داخل السوق المصري للسيارات ، والتى كانت فى بدايتها تحت قيادة شركة دايو الكورية ثم بعد ذلك تحولت الى شيفروليه الامريكية .

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وارتفعت أسعار السيارة شيفروليه لانوس بعد الارتفاعات المتتالية التى حدثت داخل السوق المحلى المصرى و الأسواق المحلية بسبب الأزمات الأخيرة ، ولكن مازال الطلب عليها كبير داخل السوق المصرى للسيارات المستعملة .

شيفروليه لانوس موديل 2012

وخلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيل وسعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بالسوق المصرى .

 

فتأتى السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بسعة محرك 1500 سى سى بقوة 86 حصان وسعة خزان الوقود 46 لتر ووزن السيارة فارغ 1010 كجم ، ومعدل استهلاك الوقود لكل 100 كم هو 6.4 لتر وسرعتها القصوى 180 كم / س .

 

كما تتسارع السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 من نقطة الثبات 0 الى 100 كم / ساعة 12.5 ثانية .

شيفروليه لانوس موديل 2012

وتأتى السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 ، بابعاد خارجية بطول 4 أمتار و237 سم وعرض 1 متر و 678 سم وبارتفاع 1 متر و 432 سم . 

 

كما تضم السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 تكييف 4 سرعات وباور ستيرنج وريموت كنترول وجهاز انذار وراديو بمشغل CD و4 سماعات وزجاج مظلل وقضبان فى الأبواب لامتصاص الصدمات وقفل مركزى للأبواب وشبكة امامية من الكروم ومقاعد امامية متحركة قابلة للطى وفتح غطاء التنك من الداخل وزجاج كهربائى أمامى وخلفى ومرايا كهربائية باتجاه الراكب ومرايا يدوية اتجاه السائق ويوجد مصباح ستوب فى المنتصف ومصابيح ضباب فى الامام واكصدامات بلون السيارة وعمود قيادة قابل للإمالة .

شيفروليه لانوس موديل 2012

كما تضم السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 ، العديد من مزايا الأمان ، من بينها ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ، و Airbags ، و إنذار لمنع السرقة ، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال ، و أحزمة الأمان - أمامي فقط .

شيفروليه لانوس موديل 2012

أما عن سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 ، داخل السوق المصرى بعد الزيادات الأخيرة فهى تتراوح ما بين 90 ألف جنيه و100 الف جنيه على حسب الحالة الفنية للسيارة .

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