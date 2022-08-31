«فاطمة محمد على» و«شباب لايف» يتألقان على مسرح ساحة الهناجر

أحيت الفنانة فاطمة محمد على، وفريق شباب لايف، حفل الليلة السابعة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقد شهد الحفل المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وكوكبة من الفنانين والأدباء والصحفيين، وعشاق زمن الفن الجميل .

وقد افتتح فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، برنامج الحفل بمجموعة من الأغانى الشبابية، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة .

حيث تغنى فريق شباب لايف “عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي” بباقة متنوعة من الأغانى التى تفاعل معها جمهور مسرح ساحة الهناجر، منها ” ميدلى لمجموعة أغانى وطنية، جاي من بلاد بعيدة، جرى أيه، نعناع الجنينة، ولا أي كلام”.

وعاش جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، مع صوت الفنانة ” فاطمة محمد على” بمصاحبة فرقتها الموسيقية، التى شدت بمجموعة من أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر، منها ” روحى وروحك، أما براوة، دور دور، اه لو قابلتك من زمان، مخاصمنى بقاله مدة، اسمعونى، سحب رمشه” .

يشار إلى أن الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، كانت قد وافقت على أن يقدم القطاع برنامج “صيف قطاع الإنتاج الثقافى” مجانا للجمهور، فى الفترة من ٢٣ حتى ٣٠ أغسطس الجارى، يوميا فى الثامنة مساء، وذلك انطلاقا من وصول الثقافة والفن لكل الأسر المصرية بمختلف فئاتها.