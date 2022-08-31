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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان الأهلية تتلقى استفسارات الطلاب المتقدمين لها وتجيب على جميع تساؤلاتهم

صدى البلد

 استقبلت جامعة حلوان الأهلية الطلاب المتقدمين للالتحاق بها بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى الرئيسى بعين حلوان أمام محطة مترو حلوان، فى إطار اهتمام جامعة حلوان الأهلية بأبنائها من طلاب الثانوية العامة، وفى إطار سلسلة لقاءاتها بهم.

وتأتى هذه السلسلة من اللقاءات بهدف الرد على جميع تساؤلات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وشروط الالتحاق بها والمصروفات الدراسية والبرامج المقدمة .

وأفاد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن الجامعات الأهلية هى جامعات غير هادفة للربح، تقوم بتقديم مناهج أكاديمية متطورة  بالتعاون بين هيئات محلية وأجنبية، حيث تهدف الجامعات الأهلية  إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية ، من خلال تقديم تعليم عالى يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليمياً وعالمياً.

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جدير بالذكر أنه جارى الاستعداد بكل الطرق من أجل تجهيز البنية الأساسية وفق أعلى مستويات الجودة، وطبقاً للتصميمات العالمية، وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.

هذا وتبدأ  جامعة حلوان الاهلية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣  بثلاث كليات جديدة وهى كليات الهندسة،  وكلية الفنون والفنون التطبيقية،  وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال.

وتشمل كليات جامعة حلوان الأهلية ٥ برامج جديدة حيث تتضمن كلية الهندسة برنامجين برنامج هندسة الانظمة الذكية،  وبرنامج العمارة والتصميم البيئي،  كذلك تتضمن كلية الفنون والفنون التطبيقية برنامجين وهما برنامج التصميم الداخلي البيئي،  وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية،  وتشمل كلية الانسانيات والتجارة وإدارة الأعمال برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

وفى برنامج هندسة الأنظمة الذكية مصروفات البرنامج ٤٨٠٠٠ جنيه،  وبرنامج العمارة والتصميم البيئي مصروفات البرنامج ٤٨٠٠٠ جنيه،  مصروفات برنامج التصميم الداخلي البيئي ٣٥٠٠٠ جنيه ، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية ٣٥٠٠٠ جنيه،  برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي مصروفات البرنامج ٣٥٠٠٠ جنيه. 
 

كليات الهندسة رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان كلية الهندسة الجامعات الاهلية

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