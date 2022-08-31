حبس شقيقين 4 أيام لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حبس شقيقين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإدارتهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث المركز مفادها قيام كلاً من:" حسن. ع. ع- وشهرته حسن. ا- 25 سنة- عامل- سابق اتهامه في 3 قضايا ما بين شروع في قتل وسلاح ناري وأقراص مُخدرة.

وشقيقه (هشام. ع. ع- وشهرته هشام. ا- 23 سنة- عامل- يقيمان بندر المنشاة دائرة المركز- سابق اتهامه في قضية سلاح ناري)، بإدارتهما ورشة ببندر المنشاة دائرة المركز لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص والإتجار فيها بمنزلهما مُتخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

أسلحة ودباشك وطلقات نارية.. أبرز المضبوطات

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، دشنت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز استهدفت منزل المذكورين، وأسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما الآتي:" 8 فرد روسي محلي الصنع و6 جسم لسلاح ناري عبارة عن طبنجة و100 طلقة مختلفة الأعيرة و16 طلقة آلي و24 طلقة خرطوش و6 خزن طبنجات".

و"2 خزن بندقية خرطوش- 8 دبشك ينطوي لبنادق آلية- 3 دبشك لبنادق خرطوش- 16 إبرة ضرب نار- 3 صاروخ كهربائي- شنيور- 1 ماكينة جلي مواسير- 19 قطعة حديدية تستخدم في تصنيع الأسلحة- 11 ياي مختلف الأحجام-11 قطعة خشبية لتصنيع دباشك الأسلحة محلية الصنع- 8 وجه بلاستيكي لمقابض الطبنجات- حقيبة بها أدوات تصنيع الأسلحة مفكات- مفاتيح- جواكيش- كماشات- مبارد- مناشير- إسطوانات صواريخ- مسامير".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.