خبير يوضح أهمية البوجيهات ومتابعة صلاحيتها في عربيتك

أوضح معتز عاطف، خبير السيارات، أهمية البوجيهات ومتابعة صلاحيتها في السيارة، قائلا: “بوجيه السيارة هو الجزء المسئول عن حرق البنزين داخل الموتور، ومن أجل دوران الموتور يجب أن يدخل له قليل من الهواء، ومع الهواء يكون هناك بنزين، ويحدث الحريق الذي يخرج من البوجيه عن طريق البوبينة”.

وأضاف “عاطف”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن مهمة البوجيه هي استخراج الشرارة، والتي من خلالها تحرق البنزين مع الهواء، ومن هنا تصدر الطاقة داخل الموتور الذي يجعله يتحرك.

وتابع: “لا يوجد ما يسمى بوجيه 2 أو 4 شمعة، دا اسم فقط تم اختراعه، بل على حسب موديلات السيارات، والاختلافات حسب الحريق الخاص بالموتور، والبوجيه يبوظ من حريق ليس منتظما فى السيارة، وبيبوظ لما تكون كمية الهواء اللي داخلة قليلة وكمية البنزين كبيرة فستخلق مشكلة، أو عندما يكون الرشاش توجد به مشكلة”.