كان بيصورها.. بلطجي يعتدي بالضرب المبرح على زوجته لمدة 3 سنوات ببريطانيا

اعتدى بلطجي بالغ من العمر 40 عامًا على زوجته البالغة من العمر 33 عامًا، في لانكشاير في بريطانيا بالضرب المبرح وكاد يقتلها ذات مرة و لكنها نجت بأعجوبة من الضرب المبرح الذي تعرض له.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" فإن رجلاً بريطانياً بلطجياً بالغًا من العمر 40 عاماً، ألقت الشرطة القبض عليه في 2020، و ذلك بعد أن تعدى بالضرب المبرح على زوجته لمدة 3 سنوات ولكنها تحملت في كل مرة الضرب الذي تعرضت له و لكن في المرة الأخيرة كادت تموت من شدة الضرب .



معاناة و إهانة

أوضحت الصحيفة أن الشيء المأسوي في تلك القضية أن معظم الاعتداءات التي تعرضت لها الزوجة كانت مُصوّرة، لأن البلطجي المعتدي كان يضع كاميرات المراقبة في جميع أرجاء المنزل .

التقطت كاميرات المراقبة أكثر من لقطة وحشية ومروعة تعرضت لها الزوجة في المنزل، فقد كان البلطجي يعتدي بالضرب على زوجته فيها بأبشع الطرق والوسائل ولسوء حظه لم يقم بمسح تلك المقاطع التي أصبحت دليل إدانته فيما بعد .

القبض على البلطجي

ألقت الشرطة القبض على ذلك البلطجي، و ذلك بعد ما أدين أمام المحكمة بتهمة الشروع في قتل زوجته بعد عرض المقاطع المسجلة من كاميرات المراقبة، و لكن أشار دفاع المتهم إلى أنه نادم على ما قام به تجاه زوجته وينتظر العقوبة المناسبة التي تقرّرها المحكمة.