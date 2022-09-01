طريقة عمل مكرونة بالسجق.. أحلى من المطاعم

مكرونة بالسجق من الأطباق الرئيسة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي تناولها وشرائها من المطاعم و المحلات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالسجق بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

مقادير مكرونة بالسجق



٤٠٠ جرام مكرونة بينا نصف سلق

ماء سلق المكرونة

٥٠٠ جرام سجق قطع

١ فلفل أحمر حار مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢ كوب طماطم مفرومة

٤٠٠ جرام بسلة مجمدة

نصف كوب كزبرة مفرومة

ملعقة كبيرة زعتر جاف

ملعقة كبيرة بابريكا

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

طريقة عمل مكرونة بالسجق



طريقة تحضير مكرونة بالسجق



يشوح السجق في زيت الزيتون حتى يحصل على لون ذهبي.

يضاف الثوم والفلفل الحار وتشوح المكونات.

تضاف البسلة وكل التوابل وتشوح المكونات سريعاً ومن ثم تضاف الطماطم والكزبرة.

يترك الخليط على النار دقائق ومن ثم تضاف المكرونة وتقلب جيداً مع كل المكونات.

يضاف القليل من ماء سلق المكرونة ليساعد على تمام النضج وتجانس النكهات.

تقدم المكرونة ساخنه ومن الممكن إضافة الجبن البارميزان او الرومي على الوجه.