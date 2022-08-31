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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي يقرر الإبقاء على اسم طارق شوقي مطبوعًا في الكتب المدرسية

طارق شوقي و رضا حجازي
طارق شوقي و رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم والإدارات والمدارس، لحسم مصير اسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق المطبوع في الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي 2022 / 2023

نبه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع القائمين على استلام وتوزيع الكتب المدرسية ، بعدم إتلاف أو تعديل أي كتاب مدرسي متضمن مقدمة أو إهداء باسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم السابق.

مشددا على جميع الجهات الالتزام بهذه التعليمات حرصا من وزارة التربية والتعليم على الارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك في إطار الاستعدادات لبداية العام الدراسي 2022 / 2023 

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الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الذي تولى وزارة التربية والتعليم خلفا لـ الدكتور طارق شوقي في التعديل الوزاري الأخير ، حرص منذ اول اجتماع له بالوزارة بعد منصبه الجديد ، على توجيه الشكر والتحية والتقدير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، الذي وضع حجر أساس تطوير العملية التعليمية، وعلى ما تم إنجازه في المرحلة السابقة من جهد في تطويرها.

رضا حجازي :  لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ،  لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستثماره بدون إقصاء لأحد في عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية بأنهم شركاء في التطوير لصالح الطالب وبناء شخصيته التى تمثل أولوية لدى الوزراة، مؤكدًا مشاركة الوزارة لجميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سنعمل على استكمال مسيرة تطوير المنظومة التعليمية والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب؛ ليدركوا مدى الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية، والذي يتجلى فى البنية التكنولوجية في المدارس والمنصات التعليمية، وبنوك الأسئلة، وجدارات مناهج التعليم الفنى، وتدريب المعلمين، والمناهج الجديدة، وغيرها من الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية.

تعليمات عاجلة بشأن اسم الدكتور طارق شوقي في الكتب المدرسية
تعليمات عاجلة بشأن اسم الدكتور طارق شوقي في الكتب المدرسية
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