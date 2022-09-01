التعليم العالي: الدولة تتحمل 50% من مصروفات الجامعات الأهلية

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن الدولة ستتحمل جزء من المصروفات التى يتحملها الطلاب المتقدمين لـ الجامعات الأهلية، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن تكلفة المرحلة الأولى من الجامعات الأهلية تصل لـ 40 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الرئيس وجه بتحمل الدولة 50%، من مصروفات الجامعة، وأن الدولة تسعى لـ الوصول بالجامعات الأهلية لـ مكانة عالية.

وأشار إلى أن الطالب عندما يتقدم الآن لـ الالتحاق بجامعة أهلية سيجد أن مصروفات الجامعة في آحدى الجامعات 85 ألف جنيه، وهذا يعنى أن الدولة تحملت مثل هذا المبلغ.

وأوضح أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، و الجامعات تحصل المصروفات فقط من أجل تشغيل الجامعة، وفى حالة وجود فائض توجه لـ الجامعات الحكومية.

وكشف أن هناك إقبال كبير من الطلاب على الجامعات الأهلية، وبرامج الجامعات الأهلية، واوضح أن التخفيضات التى تتحملها الدولة هذا العام و المقدرة بـ 50%، تكون لـ هذا العام، ولكن الدولة لا تهدف لـ الربح من قبل الجامعات الأهلية.

وأوضح أن المصروفات الخاصة بالجامعات الأهلية يتم الإعلان عنها، من خلال العام الأول، وأن هناك شفافية، و الزيادة الخاصة بكل عام يتم الإعلان عنها.