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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رحيل نجل الثوري تشي جيفارا عن عمر يناهز الـ60 عاما |فيديوجراف

ابن تشي جيفارا
ابن تشي جيفارا

 توفي كاميلو جيفارا، الابن الأكبر للمناضل الشهير إرنستو تشي جيفارا، خلال رحلة له إلى فنزويلا.

عمل كاميلو جيفارا المولود في العام 1962 على الحفاظ على تراث والده وكلماته، الذي تحول إلى أيقونة لدى الحركات الثورية، قبل اغتياله في بوليفيا عام 1987، على يد الرقيب البوليفي ماريو تيران، قبل بلوغه سن الأربعين.

وقال كاميلو متحدثاً عن والده في وقت سابق: "إنني شخصياً لم أكن أعرف كثيرين يتمتعون بهذا القدر السامي من الأخلاق والقيم والثقافة، والفكر الصدق والنزاهة، إضافةً إلى الشجاعة الفكرية والشخصية، وأيضاً الجسدية".

وأضاف أنّ الإيثار الذي تميز به والده أنّه "كان رجلاً يتمتع بمجموعة من الخصال والقيم التي تقربه من الكمال في نظري".

وكاميلو هو واحد من أربعة أبناء أنجبهم تشي جيفارا من زوجته الثانية أليدا مارش.

وبينما تولت أخته الأكبر أليدا دور المتحدثة باسم العائلة، قاد كاميلو مركز دراسات تشي جيفارا في العاصمة الكوبية، هافانا.

وأشاد الرئيس الكوبي مييل دياز كانيل به في تغريدة قال فيها: "بحزن بالغ، نودع كاميلو، نجل تشي ومروج أفكاره".
وُلد تشي جيفارا في الأرجنتين، ويمكن القول إنه أصبح الوجه الأكثر شهرة للثورة الكوبية بعد انضمامه إلى الأخوين فيدل وراؤول كاسترو في معركتهما الناجحة للإطاحة بحكومة فولجنسيو باتيستا.

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