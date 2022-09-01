عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرضى نفسيون .. كريم فهمي يرد على منتقدي صورته مع هنا الزاهد

كريم فهمي واحمد فهمي
كريم فهمي واحمد فهمي

عبّر الفنان كريم فهمي، عن استياءه من تعليقات الجمهور على صورته مع زوجته دانيا وهنا الزاهد وشقيقه أحمد فهمي.

 

وعلق كريم فهمي على الصورة قائلاً: “يا جماعه  شوفوا التعليقات و الله حاجه تحزن ، الواحد بيحزن  مش منهم ،  الواحد بيحزن عليهم  شوية مرضي”.

آخر أيام الصيف.. كريم فهمي في أحدث ظهور على انستجرام

كريم فهمى لـ وليد سليمان : شكرا يا أخر الموهوبين

يذكر أن شارك الفنان كريم فهمي، متابعيه صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي من عطلته الصيفية، وكتب لجمهوره: "آخر ايام الصيف وهنرجع للشقى مين ماسك في الصيف لآخر لحظة زيي".

وكانت آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت،أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

C00EA08E-42D5-4355-866F-B5D47437D370
C00EA08E-42D5-4355-866F-B5D47437D370
كريم فهمي الفنان كريم فهمى احمد فهمي هنا الزاهد دانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم قيام الليل والذكر بالقلب فقط .. الإفتاء توضح

دراسة جديدة تكشف أسباب صادمة للإصابة بالنوبات القلبية

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

من هي قيادات الحوثي المدرجة على لائحة الإرهاب السعودية؟

شاهد لحظة تعويم ناقلة الوقود AFFINITY بعد جنوحها في قناة السويس

يروج لمواقعهم.. أسامة الأزهري: "جوجل" أصبح سلفي الهوى إخواني المزاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

بدون بطانة.. جوليان مور بفستان رانيا يوسف في مهرجان فينسيا

بعد حذف صورها.. طليقة الفيشاوي بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

بـ هاف ستومك | علا رشدي تتألق بإطلالة لافتة .. شاهد

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ