مرضى نفسيون .. كريم فهمي يرد على منتقدي صورته مع هنا الزاهد

عبّر الفنان كريم فهمي، عن استياءه من تعليقات الجمهور على صورته مع زوجته دانيا وهنا الزاهد وشقيقه أحمد فهمي.

وعلق كريم فهمي على الصورة قائلاً: “يا جماعه شوفوا التعليقات و الله حاجه تحزن ، الواحد بيحزن مش منهم ، الواحد بيحزن عليهم شوية مرضي”.

يذكر أن شارك الفنان كريم فهمي، متابعيه صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كريم فهمي من عطلته الصيفية، وكتب لجمهوره: "آخر ايام الصيف وهنرجع للشقى مين ماسك في الصيف لآخر لحظة زيي".

وكانت آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، وشاركه البطولة كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، محمد ثروت،أحمد فتحى، هدى المفتى، نور قدرى، عمر شرقى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.