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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الفيلم المصري "من القاهرة" بمهرجان منارات في تونس

مهرجان منارات
مهرجان منارات

تتواصل عروض مهرجان السينما المتوسطي منارات بقصر النجمة الزهراء ضمن فعاليات الدورة الثالثة وسط توقعات بحضور جماهيري أقل بعد عودة عمل المدارس في تونس.

 

وضمن برنامج "منارات تحت النجوم" سيكون الجمهور على موعد مع عدة عروض مقسمة كالآتي:
الأولى تنطلق بداية من الساعة الثامنة والنصف
تنطلق مع الفيلم القصير "فرشة" لعصام بوقرة من تونس ثم مع عرض الفيلم الوثائقي "من القاهرة" لهالة جلال من مصر.
 

بداية من الساعة العاشرة ليلا عرض فيلم "أوهام ضائعة" للمخرج ايكزافييه غيانيولي من فرنسا.


وتنطلق بداية من الساعة منتصف الليل ونصف عرض "صمت افريقيا : تونس أرض ميعاد" وهو فيلم وثائقي لمارسيلو بيفونا من ايطاليا.

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انطلاق فعاليات مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس.. الليلة

مهرجان السينما المتوسطية منارات في دورته الثالثة يأتي بعد غياب عامين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي ضربت عديد التظاهرات الفنية حول العالم.

 

كانت إدارة المهرجان قد حرصت على الاحتفاء ببعض صناع السينما المحليين خلال حفل الافتتاح، منهم الممثل الراحل هشام رستم ومدير الإنتاج ميمون المهبولي، وكذلك المخضرمة سلمى بكار التي لم تسطع الحضور، وسط تصفيق وتفاعل من الحضور. 

 

حفل الافتتاح شهد عرض الفيلم الروائي القصير وجهها، تلاه عرض الفيلم الروائي قدحة للتونسي أنيس الأسود ثم الفيلم الوثائقي بيروت في عين العاصفة للفلسطينية مي المصري.

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