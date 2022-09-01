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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفضت تقابله ولع في بنتها.. السجن المؤبد لـ عاطل قتل طفلة وحرقها

السجن
السجن

قضية قتل أُتهم فيها عاطل، حين قام بقتل طفلة وحرق جثتها عمداً مع سبق الإصرار بمنطقة عين شمس، إثر وجود خلافات بينه وبين والدتها.

حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل طفله وحرق جثتها عمدًا مع سبق الاصرار بمنطقة عين شمس .

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أمر إحالة عاطل قتل طفلة وحرق جثتها في عين شمس

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم "عاطل" قام بقتل المجني عليها طفلة، عمدا مع سبق الإصرار وذلك لوجود خلاف سابق بوالدتها لرفضها مقابلته ، حيث عقد العزم على الخلاص منها لا انتقامه.

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وكشفت تحقيقات النيابة في قضية مقتل طفلة وحرق جثتها على يد عاطل بمنطقة عين شمس، أن المتهم أعد لذلك الغرض مادة سريعة الاشتعال وقام بسكبها على الطفلة المجني عليها، ثم أضرم بها النيران وفر هاربا.

كما تبين تلقى شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين - جيران المجني عليها، أفاد فيه بالعثور على جثة الطفلة المجني عليها محروقة.

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وشرحت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب خلافات مع والدتها، و بتكثيف التحريات تم التوصل إلى إلي مكان اختبائه، وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم لحين الانتهاء من سرعة التحريات وتقرير الطب الشرعي واعتراف المتهم - عاطل أمام وكيل النائب العام  بارتكابه الجريمة، ثم إحالته إلي محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم - عاطل بالسجن المؤبد.

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