كيت بلانشيت تروج لفيلم TÁR في مؤتمر صحفي بمهرجان فينيسيا

حضرت الممثلة المخضرمة كيت بلانشيت مؤتمر صحفي ظهر اليوم، قبل عرض فيلمها الجديد TÁR ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 79، لأول مرة عالميا اليوم الخميس.

وتضم النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مجموعة قوية من الأفلام التي سيكون لها شأن كبير في موسم الجوائز هذا العام، ومن المتوقع أن يحضر 1000 شخص لحفل الافتتاح، وتعرض بداية من أمس وحتى 10 سبتمبر الجاري.

مشهد من الفيلم

وقالت كيت بلانشيت إن فيلمها TÁR الذي تدور أحداثه حول واحدة من علامات الموسيقى الكلاسيكية في العالم وهي ليديا تار أول قائدة لأوركسترا ألمانية على الإطلاق، مميزا جدا في مسيرتها الفنية.

وأشارت كيت بلانشيت التي تعمل مع المخرج تود فيلد لأول مرة منذ 16 عاما، إنها لحظة خاصة وممتعة للغاية عندما يعملان سويا، فيما قال المخرج الأمريكي إن العمل كتب لأجل كيت.

وعلقت كيت بلانشيت التي تبلغ من العمر 53 عاما، على تقديمها شخصية مثلية للمرة الثانية بعد فيلمها الشهير Carol، موضحة أن الفيلم رغم أنه يدور حول قصة مجموعة من النساء إلى أنه يتعلق بالبشر ولمحات من حياتهم.

وأكدت على أنه من المهم بالنسبة لها تمثيل مجتمع الميم في أعمال فنية، وهو ما يبرز في فيلم Carol الذي تحولت فيه إلى التحدث باللغة الألمانية لتقديم المسيرة الإبداعية للموسيقية الشهيرة وفرقتها.