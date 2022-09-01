عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيت بلانشيت تروج لفيلم TÁR في مؤتمر صحفي بمهرجان فينيسيا

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

حضرت الممثلة المخضرمة كيت بلانشيت مؤتمر صحفي ظهر اليوم، قبل عرض فيلمها الجديد TÁR ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 79، لأول مرة عالميا اليوم الخميس. 

 

وتضم النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مجموعة قوية من الأفلام التي سيكون لها شأن كبير في موسم الجوائز هذا العام، ومن المتوقع أن يحضر 1000 شخص لحفل الافتتاح، وتعرض بداية من أمس وحتى 10 سبتمبر الجاري.

 

مشهد من الفيلم

 

 

وقالت كيت بلانشيت إن فيلمها TÁR الذي تدور أحداثه حول واحدة من علامات الموسيقى الكلاسيكية في العالم وهي ليديا تار أول قائدة لأوركسترا ألمانية على الإطلاق، مميزا جدا في مسيرتها الفنية. 

 

وأشارت كيت بلانشيت التي تعمل مع المخرج تود فيلد لأول مرة منذ 16 عاما، إنها لحظة خاصة وممتعة للغاية عندما يعملان سويا، فيما قال المخرج الأمريكي إن العمل كتب لأجل كيت. 

 

وعلقت كيت بلانشيت التي تبلغ من العمر 53 عاما، على تقديمها شخصية مثلية للمرة الثانية بعد فيلمها الشهير Carol، موضحة أن الفيلم رغم أنه يدور حول قصة مجموعة من النساء إلى أنه يتعلق بالبشر ولمحات من حياتهم. 

 

وأكدت على أنه من المهم بالنسبة لها تمثيل مجتمع الميم في أعمال فنية، وهو ما يبرز في فيلم Carol الذي تحولت فيه إلى التحدث باللغة الألمانية لتقديم المسيرة الإبداعية للموسيقية الشهيرة وفرقتها.

كيت بلانشيت المسابقة الرسمية مهرجان فينيسيا مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ليديا تار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

التموين: صرف 300 جنيه دعمًا إضافيًا لهذه الفئات |فيديو

ترشيحاتنا

إعلام أمريكي يحذر من كارثة كبري بسبب قرار البيت الأبيض بشأن أوكرانيا

بعد تريند فتاة الأمير.. طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة للأذنين ..اعرف الأضرار

نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 بالاسم .. الآن

بعد صورة الكعبة .. تطور يصاحب هنا الزاهد مع إطلالاتها | شاهد

ذكرى وفاة البخاري .. اِعرف أكثر عن صاحب المسند الصحيح في السنة النبوية

جرأة جديدة لـ هيفاء وهبي تثير جدلا واسعا بإطلالة مثيرة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الست مش ملزمة ترضّع.. ماذا يحدث لطفلك في حال عدم الرضاعة الطبيعية؟

موجود بكل البيوت.. نوع من الزيوت يعالج سرطان الثدي والقولون

المنتجات منتهية الصلاحية ثروة .. إليك طرق الاستفادة منها في أغراض كثيرة

على المرجيحة.. رانيا يوسف تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

هندية: شقيقي قاطعني بسبب الرقص ولكنه لم يستحي الاقتراض من أمواله

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ