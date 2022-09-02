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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 : بشرى سارة

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، إذا كان ذلك ممكنًا، لا تعبر علانية عن خلافك مع الأشخاص المؤثرين وإلا فقد يضر ذلك بمصالحك.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات شهر سبتمبر 2022 .. انفراجه مالية للقوس وترقية للعذراء وتحذير لهؤلاء

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 سبتمبر 2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الثور وحظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

قد تكون الخطوات الصغيرة التي تم اتخاذها اليوم بداية لشيء كبير بالنسبة لمواليد برج الثور، لديك الكثير من الأفكار الإبداعية التي تختمر ولكن عليك أن تكون دبلوماسيًا لترى خططك حتى تؤتي ثمارها، الاستثمار في الخطط طويلة الأجل من شأنه أن يمهد الطريق لكسب المكاسب المالية، من المحتمل أن تدرك أهمية الرومانسية في الحياة، يمكن أن تبدأ صفقة بشأن العقارات السكنية في التحرك على المسار الصحيح لا تنس أن تمنح نفسك جرعة من الرفقة الاجتماعية لتعزيز معنوياتك، إن أمكن شارك بصحبة أقربائك المقربين الذين يفهمون مشاعرك واحتياجاتك، يمكن أن يأتي التفكير المستمر في الماضي في طريق التطور المستقبلي.

برج الثور وحظك اليوم مهنيا

يمكن أن تكون هناك زيادة في المسؤوليات وكذلك العقبات في مكان العمل لمواليد برج الثور، استمر في العمل الشاق لتخرج فائزًا، سيتعين على الطلاب والمديرين والمسؤولين الحكوميين بذل جهود إضافية لتحقيق النتائج المرجوة.

حظك اليوم وتوقعات شهر سبتمبر 2022 .. انفراجه مالية للقوس وترقية للعذراء وتحذير لهؤلاء

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توقعات برج الثور صحيا

الشفاء الطبيعي يفيد كثيرًا عندما يستنشق المرء هواءً نقيًا ونقيًا، ما عليك سوى المشي في الريف وتجربة أشياء جديدة، سوف يصفي عقلك ويجدد حواسك، كما أن فرص التعافي من المرض الجسدي مرتفعة أيضًا.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

من المحتمل أن تبذل جهودًا للارتقاء بالرومانسية إلى الارتفاعات بعد مقابلة شريك حياتك لفترة طويلة، قد تحاول جعل يومك مميزًا بالنسبة لك من خلال التخطيط لمفاجأة لهم.

حظك اليوم .. برج الثور وتوقعات شهر سبتمبر 2022

حظ برج الثور في شهر سبتمبر، يمكن أن تتجاوز فيه المكاسب النقدية التوقعات يوجد استثمار طويل الأجل في شكل سياسة هدايا للطفل، سيتم تنفيذ بعض الخطط الهامة لتحقيق مكاسب مالية جديدة.

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