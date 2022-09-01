اختيار مهاب مجاهد مستشارا لـ مؤسسة بيرسون العالمية

أعلنت رسمياً مؤسسة بيرسون Pearson Edexcel العالمية، اختيارالدكتور مهاب مجاهد، مستشاراً للمؤسسة.

وتعد بيرسون Pearson Edexcel حالياً إحدى أكبر المؤسسات التعليمية في العالم المعنية بتقديم الخدمات التعليمية والشهادات الدولية، وتتميز بتوفير تجربة إستثنائية وإضافة قيمة حقيقية لطلابها تميزهم عن نظرائهم في الحياة التعليمية والعملية.

جدير بالذكر أن الدكتور مهاب مجاهد، بدأ مسيرته في المجال التعليمي عام 2011 بعد التخرج من كلية طب عين شمس ودراسة الطب النفسي بجامعة ساوث ويلز في المملكة البريطانية المتحدة.

وعلى مدى أكثر من 10 أعوام مكنته خبرته الأكاديمية والطبية من منظور مختلف في تطوير الممارسات التعليمية بشكل مميز يتناول احتياجات الطلاب المعنوية بالإضافة إلى احتياجاتهم الأكاديمية بالشكل الذي إنعكس على تميزهم في حياتهم الأكاديمية والعملية معاً.

ويعد الدكتور مهاب مجاهد هو أيضًا الشريك المؤسس والمدير تنفيذي لشركة LMO Vidukation و هي الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في خدمات التعليم الإلكتروني و الخدمات الموازية و التي نجحت منذ نشأتها في تقديم خدمة تعليمية متميزة لآلاف الطلاب حول الشرق الأوسط كما ساهمت في تطوير العديد من المؤسسات التعليمية الأخرى.