كاف يستقر على سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” على سحب شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 من دولة غينيا.

وجاء قرار “ كاف” بموافقة أعضائه وأعضاء اللجنة التنفيذية، بسبب قصور في إعدادات غينيا لتنظيم المسابقة.

واتخذ “ كاف” برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي ذلك القرار، حيث أمر بإرسال وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لغينيا، لإعلامهم بقرار سحب تنظيم البطولة منهم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن قرار “ كاف" في الساعات القليلة المقبلة.

وتُعد الجزائر وبنين ونيجيريا أبرز المرشحين لاستضافة تلك النسخة بدلًا من غينيا.

وتُقام النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعام 2024 بعد تأجيلها.