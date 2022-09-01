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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شقيقة ديانا كرزون تخطف الأنظار بجمالها الساحر

زين كرزون
زين كرزون

خضعت زين كرزون شقيقة النجمة ​الأردنية ديانا كرزون، لأحدث جلسة تصوير ونشرتها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وتألقت زين كرزون في الصورة باطلالة انثوية جذابة، مرتدية مرتدية فستان حمالات مجسم منقوش، كما اعتمدت مكياجاً ناعما متناسقا مع الإطلالة، مع تسريحة شعر الضفيرة التى ابرزت ملامحها. 
 

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

 


 

وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون،  أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.
 

وأحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مؤخرا حفلا غنائياً ضمن مهرجان صيف عمان، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما أحيت ديانا كرزون مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن.
 

كما طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

 

IMG_٢٠٢٢٠٩٠١_٢١٠٩٠٧
IMG_٢٠٢٢٠٩٠١_٢١٠٩٠٧
زين كرزون شقيقة ديانا كرزون اطلالة انثوية ديانا كرزون تخطف الأنظار جمالها الساحر

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