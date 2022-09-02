حلقت شعرها.. طليقة جورج الراسي تثير الجدل بعد وفاته

تداول مستخدمو الفيسبوك صور لجويل حاتم طليقة جورج الراسي وهي بدون شعر حيث تداولت الاخبار أنها حلقت شعرها حزناً عليه بعد وفاته قبل أيام قليلة.

ولكن خرجت جويل حاتم عن صمتها في الساعات الماضية كاشفةً السبب عبر خاصيّة القصص القصيرة بالقول “أنا اللي ما خلّوني روح على دفن جورج ما انهار هنّي أهلي وعيلتي كلّها، ما أعمل مصيبة لعيلة الراسي ما ناقصن انو انا انهار”.

وتابعت جويل حاتم “وأهلي كانوا بالدفن وأمّي مريضة أصلاً اسألوا سيبستيان خيّو لجورج. بدّكن تفاصيل؟ دقّوا لبيّي واسألوه ليش ما رحت” واكدت أن الصورة تم تسريبها ولكنها ليست جديدة.

وكانت الصورة التي انتشرت لها وهي بدون شعر تعود لحوالي 9 أشهر إلى الوراء حين أصيبت والدة جويل بالسرطان فقامت عارضة الأزياء بحلق شعرها للتضامن مع والدتها.

ولكن هذه المعلومات جزء منها غير صحيح، فعارضة الأزياء جويل طليقة جورج الراسي حلقت شعرها بالفعل لكن ليس بعد وفاته بل منذ أشهر طويلة .