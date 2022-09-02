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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تلزم المدارس الخاصة والدولية بتقسيط المصروفات وتحظر تحصيل الزيادات غير القانونية

رضا حجازي
رضا حجازي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بشأن  مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ونسب الزيادة القانونية .

 

وشملت تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة ما يلي :

  • التنبيه على جميع المدارس الخاصة بكافة انواعها بعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة لمدرسة سوى 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات

 

  • يحظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم إلتحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمى آخر.

 

  • يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) علي أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر ، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص ، مشددةً على أنه سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه في حال مخالفة التعليمات السابق ذكرها ، سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.

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