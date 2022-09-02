التعليم تلزم المدارس الخاصة والدولية بتقسيط المصروفات وتحظر تحصيل الزيادات غير القانونية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ونسب الزيادة القانونية .

وشملت تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة ما يلي :

التنبيه على جميع المدارس الخاصة بكافة انواعها بعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة لمدرسة سوى 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات

يحظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم إلتحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمى آخر.

يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) علي أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر ، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص ، مشددةً على أنه سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه في حال مخالفة التعليمات السابق ذكرها ، سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.