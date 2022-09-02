يتابعها الملايين .. بلوجر شهيرة :الفوتوشوب يشوه صور السيدات

مهووسات الموضة و الرشاقة و الأناقة و الجمال، يبحثن دائما عن محسنات للصور و برامج و تطبيقات تجعل منهن أجمل في الصور و تأتي برامج تعديل الصور " الفوتوشوب"، في المرتبة الأولى لدى تلك السيدات، و لكن فجرت بلوجر شهيرة أمريكية الجنسية حقيقة الفوتوشوب و التي قد تهم بعض النساء .



وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن بلوجر شهيرة أمريكية تدعى "بيثيني" بالغة من العمر 51 عاما، كتبت عبر حسابها على إنستجرام، أن برامج الفوتوشوب و محسنات الصور التي تستخدمها النساء قد تشوه الصور .



حقيقة الفوتوشوب

قامت "بيثيني" بنشر 3 صور لها بـ"المايوه"، و أشارت إلى أنها أجرت تعديلات في صورتين منهم، و بالفعل أكدت أن الصور المعدلة قد تكون الأجمل، و لكنها خادعة، و يبدو أن النساء أصبحن لا ييدركن أن هناك فرق بين الصور الحقيقية و الصور المعدلة و المثالية الزائدة لجعل الصور أكثر جمالا قد تسبب نوع من أنواع الإحباط.

قالت "بيثيني"، أن صديقاتها يقمن بتحسين صورهن، و يروون أنهن يصبحن أجمل مع إجراء التعديلات في الصور،و لكن في الحقيقة يبدو أنهن يحاولن خداع أنفسهن قبل خداع الأشخاص الذين سيرون تلك الصور المحسنة و المعدلة .



إشادة كبيرة من المتابعين

ذكرت الصحيفة أن "بيثيني" يتابعها أكثر من 2 مليون متابع عبر تطبيق إنستجرام، و نال المنشور إعجاب آلاف الرواد الذين وافقوها في الرأي و أكدوا أن الصور عبر الفوتوشوب تصبح مثالية أكثر من اللازم و غير حقيقية .



