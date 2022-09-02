أكاديمية البحث العلمي: نجاح معسكر الإعداد الأول لـ قمة الأطفال للمناخ

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن نجاح المعسكر التدريبي الذي نظمته بالتعاون مع جامعة الجلالة للأطفال المنتميين لبرنامج "جامعة الطفل" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي، وهم الأطفال المهتمين بقضايا المُناخ.

أقيم المعسكر علي مدار ثلاث أيام في مقر جامعة الجلالة، وانتهي أمس بمشاركة 68 طفل من مختلف أنحاء الجمهورية، وتم إعداد وتدريب الأطفال على يد نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين فى دراسات قضايا المُناخ .

وعُقد المعسكر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبإشراف الدكتور جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية والمدير التنفيذى لبرنامج جامعة الطفل، ويأتى المعسكرعلي هامش فعليات مؤتمر تغير المُناخ (COP 27) الذي ستستضيفة مصر في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.



وافتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة المعسكر التدريبي وألتقوا بالأطفال المشاركين بالمعسكر وتحدث رئيس الأكاديمية مع الأطفال عن مدي خطورة ما يمر به كوكب الأرض من تغيرات مُناخية وضرورة مشاركة الأطفال في هذه القضية وعرض رؤيتهم وطرق حل المشاكل المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأكد سيادته أن هذا المعسكر يتماشي مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع السياسات / القرار ، المواطنون ، والطلاب)، وأشار صقر أن الأكاديمية تقوم من خلال برنامج "جامعه الطفل" بتنظيم منتدى أطفال العالم للتغيرات المناخية (صوت المستقبل).

جدير بالذكر أن فعليات المعسكر تمثلت في عقد مجموعة ورش عمل وجلسات عصف ذهني لرؤيه الأطفال في تأثير التغيرات المناخية السلبي علي مجالات شتي مثل الصحة والتنوع البيئي والموارد والتراث مع أساتذة الجامعة المختصين وعرض حلول مبتكرة من وجهة نظرهم للتعامل مع هذه المشكلات، كما تم عقد ورش عمل للأطفال لتنمية مهاراتهم في العرض الفعال (presentation skills) حتي يتمكن الأطفال بإبداء آرائهم بطريقة علمية، وقد تخلل المعسكر عده أنشطة ترفيهية للأطفال.

