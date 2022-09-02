عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي: نجاح معسكر الإعداد الأول لـ قمة الأطفال للمناخ

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن نجاح المعسكر التدريبي الذي نظمته بالتعاون مع جامعة الجلالة للأطفال المنتميين لبرنامج "جامعة الطفل" أحد برامج أكاديمية البحث العلمي، وهم الأطفال المهتمين بقضايا المُناخ.

أقيم المعسكر علي مدار ثلاث أيام في مقر جامعة الجلالة، وانتهي أمس بمشاركة 68 طفل من مختلف أنحاء الجمهورية، وتم إعداد وتدريب الأطفال على يد نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين فى دراسات قضايا المُناخ .

 

وعُقد المعسكر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبإشراف الدكتور جينا الفقى، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية والمدير التنفيذى لبرنامج جامعة الطفل، ويأتى المعسكرعلي هامش فعليات مؤتمر تغير المُناخ (COP 27) الذي ستستضيفة مصر في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.

txt

التعليم العالي تفتح التقدم لمنح الدراسات العليا للمهنيين 2022/2023.. تفاصيل

txt

التعليم العالي: مد فترة قبول الشهادات المعادلة بتنسيق الجامعات

txt

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية


وافتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة المعسكر التدريبي وألتقوا بالأطفال المشاركين بالمعسكر وتحدث رئيس الأكاديمية مع الأطفال عن مدي خطورة ما يمر به كوكب الأرض من تغيرات مُناخية وضرورة مشاركة الأطفال في هذه القضية وعرض رؤيتهم وطرق حل المشاكل المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأكد سيادته أن هذا المعسكر يتماشي مع الهدف الخامس للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وهو تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المُناخ، ورفع مستوى الوعي حول تغير المُناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صناع السياسات / القرار ، المواطنون ، والطلاب)، وأشار صقر أن الأكاديمية تقوم من خلال برنامج "جامعه الطفل" بتنظيم منتدى أطفال العالم للتغيرات المناخية (صوت المستقبل).

جدير بالذكر أن فعليات المعسكر تمثلت في عقد مجموعة ورش عمل وجلسات عصف ذهني لرؤيه الأطفال في تأثير التغيرات المناخية السلبي علي مجالات شتي مثل الصحة والتنوع البيئي والموارد والتراث مع أساتذة الجامعة المختصين وعرض حلول مبتكرة من وجهة نظرهم للتعامل مع هذه المشكلات، كما تم عقد ورش عمل للأطفال لتنمية مهاراتهم في العرض الفعال (presentation skills) حتي يتمكن الأطفال بإبداء آرائهم بطريقة علمية، وقد تخلل المعسكر عده أنشطة ترفيهية للأطفال.
 

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

ارتفاع كبير.. الدولار يتفوق على باقي العملات اليوم الجمعة

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

ترشيحاتنا

حملت بالغلط ومش بحبه.. معلومات صادمة عن طليقة جورج الراسي

لأول مرة وبشكل صريح.. روسيا تهدد بقطع الغاز عن أوروبا بشكل نهائي

صفقة الموسم.. بيراميدز يتدخل لخطف مصطفى فتحي قبل انتقاله إلى الأهلي

أخطر آفات اللسان تلتهم الحسنات.. خطيب المسجد النبوي يحذر من هذا الفعل

سائق الميكروباص أصر على العبور وحاول الهرب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار الشرقية

أوكرانيا تطالب بإعلان تواجد روسيا في زابوريجيا يشكل تهديدا للسلامة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حد يلحقني أنا بموت.. 4 حوادث للفتيات قلبت السوشيال ميديا..بنت دكرنس آخرها

بعد استغاثتها من عنف أسري.. فتاة دكرنس تثير الجدل بصور بالبيجامة

بالشورت والتوب .. هيفاء وهبي تثير الجدل| شاهد

مايوه أحمر جريء.. ياسمين الخطيب تودع الصيف بهذه الإطلالة

فيديو

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ