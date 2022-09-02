زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

أدلت المتهمة بقتل صديقتها في الطالبية باعترافات تفصيلية لجريمتها.

وقالت إنها قررت التخلص منها بسبب طلبها الدائم لعلاقة شذوذ جنسي بينهما علاوة على استخدام أدوات الماكياج الخاصة بها وإقامتها في شقتها طوال الوقت.

زهقت منها

وأثناء استجوابها حول دوافع الجريمة فجرت المتهمة عدة مفاجآت حيث قالت إنها والمجني عليها نشأت بينهما علاقة شذوذ جنسي وإن القتيلة كانت تطلب منها ممارسة الشذوذ مرارا وتكرارا إضافة إلى استيلائها على الماكياج الخاص بها وقالت: "زهقت منها وقررت أخلص عليها"، وعن يوم الجريمة قالت المتهمة أمام فريق البحث برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن المجني عليها طلبت منها جلسة مساج كمقدمة لعلاقة شاذة كالتي اعتادتا إقامتها خاصة مع غياب والدتها في زيارة لأسرتها بمحافظة بورسعيد فاعتبرتها فرصة للتخلص منها وطلبت منها الاستلقاء وغافلتها ولفت إيشارب حول رقبتها وخنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

مخرطة الملوخية

فكرت المتهمة في طريقة للتخلص من الجثة وحاولت تقطيعها بـ "مخرطة ملوخية" إلا أنها فشلت في تنفيذ الفكرة بعدما نقلت الجثة إلى حمام الشقة فقفز إلى ذهنها فكرة ادعاء تخلص صديقتها من حياتها بنفسها لإبعاد الشبهة عنها إلا أن تحريات رجال المباحث كشفت جريمتها وألقت قوة أمنية القبض عليها وتم تحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ

شهدت منطقة الطالبية جريمة قتل بشعة راح ضحيتها فتاة في العقد الأول من العمر حيث أنهت صديقتها حياتها خنقا لطلب المجني عليها علاقة جنسية شاذة من المتهمة قررت الأخيرة على أثرها التخلص منها لرفضها إقامة تلك العلاقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقة مستأجرة بمنطقة الثلاثيتي الجديد فى الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين ان الشقة يقيم بها فتاتين من محافظة بورسعيد وادعت مستأجرة الشقة ان صديقتها انهت حياتها شنقا وعثرت على جثتها في حمام الشقة، تبين من فحص مسرح الجريمة العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر 17 عام طالبة ثانوي شعرها قصير ترتدي ملابسها كاملة مصابة بآثار خنق حول الرقبة وجرح قطعي اسفل القدم اليسرى.

صديقة قاتلة

المعاينة التي أجراها رجال مباحث الجيزة كشفت عن وجود شبهة جنائية وان المبلغة وراء قتل صديقتها بسبب خلافات بينهما وقالت التحريات التي قادها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث ان الفتاتين صديقتين منذ عدة سنوات حيث كلاهما من محافظة سوهاج الا ان المتهمة قدمت لمنطقة الطالبية للإقامة رفقة والدتها المنفصلة عن والدها ومنذ قرابة شهر قدمت اليها صديقتها للإقامة برفقتها بعد تشاجرها مع والديها وترك منزلهم.