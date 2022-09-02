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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. أبها السعودي يُعلن ضم لويس ميكيسوني

صدى البلد

أعلن نادي أبها السعودي، عن تعاقده مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أبها السعودي صورة للويس ميكيسوني قائلاً: “لويس ميكيسوني أبهاوي”.

تعطيل صفقة ميكيسوني

وفي وقت سابق، أكد نادي أبها السعودي أنهم في طريقهم للتعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب النادي الأهلي.

وبحسب مصدر داخل النادي السعودي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، فإن ميكيسوني سيصبح لاعبًا للفريق بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع اللاعب والأهلي، لكن هناك بعض الأمور الطفيفة التي تُعطل إعلان الصفقة حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن ما يُعطل إتمام الصفقة هي بعض الإجراءات في نظام الـ TMS الخاص بتسجيل اللاعبين، لكن الأمور تسير نحو التعاقد مع اللاعب.

وأضاف المصدر أن التعاقد مع اللاعب سيتم لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار، دون وجود بند للشراء.

وانضم ميكسوني إلى النادي الأهلي في أغسطس من العام الماضي، قادمًا من سيمبا بعقد يمتد مع المارد الأحمر لأربع سنوات.

ميكيسوني أبها الأهلى أبها السعودي لويس ميكيسوني

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