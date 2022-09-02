عمرو أديب عن محافظ البنك المركزي الجديد: مش ساحر.. ويا ريت يقلل طباعة الأموال

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعيين حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قائلا :"نور في نهاية النفق، ومحافظ البنك المركزي ليس ساحرا، وعلينا إدراك هذا الأمر جيدا".

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن موضوع ضبط وانخفاض أسعار الجنية امام الدولار لن يحدث، لافتا إلى أن هناك ضغط على عملة الدولار وهذا يعني أن سعره سيزيد.

وتابع عمرو أديب، أن ما يحدث في الاقتصاد المصري هو حلحلة، وضخ دماء جديدة، ويحدث تحريك للاقتصاد وتشغيل المصانع وتكملة عملية البناء، لافتا إلى أن حسن عبدالله شغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو آخر منصب تولاه، ولكن سبقه منصب آخر حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي والذي جلس فيه نحو 18 عاما وكذا رئيس اتحاد المصارف العربية.

في حلحلة للوضع الاقتصادي في مصر

واكمل الإعلامي عمرو أديب، في حلحلة للوضع الاقتصادي في مصر.. محافظ جديد للبنك المركزي وعدد من المحترمين مستشارين معاه وإجراءات جديدة.

وطالب مقدم برنامج الحكاية، البنك المركزي، تقليل طباعة الأموال، وتوفير السيولة، وتقليل حجم التضخم، والعمل بقوة على النمو.