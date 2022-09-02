عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب عن محافظ البنك المركزي الجديد: مش ساحر.. ويا ريت يقلل طباعة الأموال

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعيين حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، قائلا :"نور في نهاية النفق، ومحافظ البنك المركزي ليس ساحرا، وعلينا إدراك هذا الأمر جيدا".

txt

عمرو أديب لـ هبة قطب: إحنا بنربي قطط سيامي ولا رجالة

txt

عمرو أديب يمازح هبة قطب: هو ده آخرك في العنف

وأضاف عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، المذاع عبر إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن موضوع ضبط وانخفاض أسعار الجنية امام الدولار لن يحدث، لافتا إلى أن هناك ضغط على عملة الدولار وهذا يعني أن سعره سيزيد. 

وتابع عمرو أديب، أن ما يحدث في الاقتصاد المصري هو حلحلة، وضخ دماء جديدة، ويحدث تحريك للاقتصاد وتشغيل المصانع وتكملة عملية البناء، لافتا إلى أن حسن عبدالله شغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو آخر منصب تولاه، ولكن سبقه منصب آخر حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي والذي جلس فيه نحو 18 عاما وكذا رئيس اتحاد المصارف العربية. 

في حلحلة للوضع الاقتصادي في مصر

واكمل الإعلامي عمرو أديب، في حلحلة للوضع الاقتصادي في مصر.. محافظ جديد للبنك المركزي وعدد من المحترمين مستشارين معاه وإجراءات جديدة.

وطالب مقدم برنامج الحكاية، البنك المركزي، تقليل طباعة الأموال، وتوفير السيولة، وتقليل حجم التضخم، والعمل بقوة على النمو.

عمرو أديب حسن عبدالله البنك المركزي محافظ البنك المركزى اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت بنسبة 90%؜.. هذا هو مدرب الأهلي| فاز على اقوى أندية العالم

وفاة شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

هبة قطب توضح جدول ممارسة العلاقة الزوجية حسب السن

زهقت من شذوذها .. اعترافات فاضحة للمتهمة بقتل صديقتها في الطالبية

مفاجأة.. الأهلي يستعيد اللاعبين الراحلين نهائيا| تفاصيل العقود

ألماني.. شوبير يلمح إلى هوية مدرب الأهلي الجديد

حقيقة ظهور كائن غريب أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي | فيديو

صفقة مجانية.. نجم مازيمبي يقترب من الزمالك وسط عروض أندية مصرية لضمه

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: اقبال عربي كبير على شراء عقارات فى الساحل الشمالي

ترشيحاتنا

قرفت من علاقتهما الشاذة.. قرار جديد من النيابة ضد فتاة الطالبية قاتلة صديقتها

أيوة كدا.. ردود مثيرة لجمهور أبها السعودي بعد ضم ميكيسوني من الأهلي

الفاو: انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية العالمية للشهر الخامس على التوالي

بكلمتين فقط| سميرة عبد العزبز تصفع محمد رمضان برد قاتل.. ماذا قالت ؟

ضياء رشوان يكشف آخر مستجدات الحوار الوطني.. ويؤكد: رفع المقترحات لرئيس الجمهورية

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. إنفوجراف توضيحي لتوعية الطلاب بخطوات التقديم الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن المشروب الذهبي لإنقاص الوزن سريعا

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

بعد شائعات انتشاره بالأسواق.. أضرار كارثية يسببها البيض الصيني

ببطن مكشوف.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل| شاهد

فيديو

هل تجسد لهم الجن؟.. حرقوا منزل دجال الإسماعيلية فظهر لهم شيء غريب

ويجان أم المصري.. ما هي وجهة أبو جبل القادمة؟

ظهرت بكدمات عديدة في وجهها.. قصة فتاة دكرنس ومحاولات إنقاذها

فتاة لعوب تسلم حبيبها إلى حبل المشنقة.. جريمة أبوالنمرس| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ