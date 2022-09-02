تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. إنفوجراف توضيحي لتوعية الطلاب بخطوات التقديم الإلكتروني

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، يبدأ رسميا طلابه، غدا السبت، في تسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات 2022 .

وقبل ساعات من انطلاق اعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حملة توعية لطلاب الثانوية العامة 2022 ، بخطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ؛ من خلال إنفوجراف توضيحي، ينشر صدى البلد صوره في هذا التقرير .

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوعية طلاب المرحلة الثالثة من الحاصلين على الثانوية العامة، والمُتخلفين عن التسجيل من طلاب المرحلتين الأولي والثانية والطلاب المُستنفذين، بخطوات التقديم لنظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث في عملية التنسيق.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المركز الإعلامي للوزارة أعد حملة توعية لطلاب الثانوية العامة بخطوات التقديم لموقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 تشمل كل الأشكال التوضيحية (قائمة بأهم الأسئلة والإجابات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة - إنفوجراف توضيحي للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة - فيديو توضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة) بهدف التيسير على الطلاب وإتمام تقديمهم للتنسيق الإلكتروني بكل يُسر خلال الفترة القادمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المركز الإعلامي سيقدم حملات توعية مماثلة لطلاب الشهادات الفنية خلال الفترة القادمة لمساعدتهم على التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد بكل سهولة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى وجود قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة في جمهورية مصر العربية وعلى الطلاب مراجعتها حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، ويمكن الاطلاع على القائمة من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT/posts/624255009057337

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه يمكن للطلاب مُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة من خلال ما ينشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما ينشر على الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

ويمكن مشاهدة الفيديوجراف التوضيحي لخطوات التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/a9wUDtkjJao

اسئلة و اجابات تلخص تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اسئلة و اجابات تلخص تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اسئلة و اجابات تلخص تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اسئلة و اجابات تلخص تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اسئلة و اجابات تلخص تنسيق المرحلة الثالثة 2022

اسئلة و اجابات تلخص تنسيق المرحلة الثالثة 2022