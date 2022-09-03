11 سبتمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول استراتيجيات التفكير

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه البرامج التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

و من هذه البرامج يطلق مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس و القيادات بجامعة حلوان برنامج تدريبي حول ⁦استراتيجيات التفكير في علم النفس الإيجابي ، وذلك ١١ سبتمبر ٢٠٢٢

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و يتم متابعة موعد البرامج و موعد اغلاق التسجيل و الأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك