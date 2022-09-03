رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 متاح الآن .. سجل رغباتك

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 تم تفعيله و فتحه رسميا الآن امام طلاب المرحلة الثالثة 2022 على موقع تنسيق الجامعات 2022 .

ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول الان على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 على موقع تنسيق الجامعات 2022 من خلال الضغط على https://tansik.digital.gov.eg/application/

جدير بالذكر أن التسجيل الان مفتوح على رابط تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجة لجميع الشعب

ونشرت وزارة التعليم العالي فيديو توضيحي لشرح خطوات التعامل على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

كما نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع فتح رابط تنسيق الجامعات 2022 ، اسئلة و اجابات تشرح عن نظام القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023 ، و من أبرز هذه الاسئلة ما يلي :

هل يوجد تغيير في نظام التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد؟

لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

ما القواعد الواجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني؟

-يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

كيف يتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ؟

عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

ما أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني؟

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت ، و معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

كيف يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ؟

بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

ما مراحل تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ؟

هناك 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة في بيانات رسمية.

ما عدد الرغبات المتاح أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني ؟

عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

ما القواعد الواجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات؟

يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

2. ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

هل يمكن للطالب طباعة رغباته بعد التسجيل على الموقع؟

يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

هل يمكن للطالب تعديل رغباته خلال فترة التسجيل المحددة له؟

نعم، يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها؟

يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

هل تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات طبقاً للشُعب؟

نعم، تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقاً للشعب العلمية والأدبية.

ما قواعد التوزيع الجغرافى بالتنسيق؟

يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟

لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

كيف يمكن للطالب معرفة الكلية المرشح لها بشكل نهائي؟

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

هل يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق؟

لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

متى يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب؟

تم فتح باب التحويلات عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق وذلك للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وأعلنت النتيجة في حدود النسبة المُقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

ما القبول الإقليمى، وما هى الكليات التى تخضع له ؟

القبول الإقليمي هو اقتصار القبول في بعض الكليات والمعاهد على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية التي تقع بها هذه الكليات والمعاهد.

يسري القبول الإقليمي فقط على كليات التربية والتمريض بمختلف فروعها.

ما موقف الكليات التى تخضع للقبول الإقليمى من التحويلات؟

يتم التحويل إليها وفقًا للحد الأدنى، على أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التى تقع الجامعة فى نطاقها.

هل يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام في حالة عدم دخوله تنسيق العام الماضي؟

لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات 2022