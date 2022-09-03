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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحب الست السمراء وعايش فى قرية ..أبرز 20 تصريح لـ كاظم الساهر

كاظم الساهر
كاظم الساهر

حل الفنان الكبير كاظم الساهر ضيفا على برنامج معكم والذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي عبر قناة cbc، بعد غياب سنوات طويلة عن إجراء مقابلات تليفزيونية فى مصر، حيث كشف العديد من الأسرار عن حياته الخاصة، بالإضافة إلى الصعوبات التي عاشها في بداية مشواره الفني، وحقيقة انقطاعه عن زيارة مصر خلال السنوات الماضية . 

كاظم الساهر 

وفى السطور التالية نرصد ابرز تصريحات كاظم الساهر خلال الحلقة:


1-  بحب التلحين أكثر من الحفلات وأخجل من عدم تقديم أغاني جديدة 


2- لا أتدخل في مواعيد وأماكن واتفاقيات حفلاتي 


3-  ألحاني صعبة والجمهور لا يحبها في البداية 

كاظم الساهر 


4-  أنا وفرقتي الموسيقية عائلة ونفرح ونحزن لبعضنا 


5-  مدرسة الحب وزيديني عشقا.. أعمال فاجئت بها الجمهور في الحفلات 


6- عشت في عزلة تامة حوالي ٢٠ سنة وأنا شخص بيتوتي 


7-  أسكن في قرية وبقيت في مزرعتي إحدى المرات حوالي ٤ أشهر حتى اختنقت

 

كاظم الساهر 


8- أستيقظ في السابعة صباحًا وأحب ممارسة الرياضة والجيم عادة يومية


9- كنت ألحن"مدرسة الحب" أثناء حرق بغداد والكثير من أعمالي ولدت في الحرب 


10-  اشتغلت في مهن عديدة أصعبها في مجال البناء ومعمل نسيج 

 

11-  كنت أروح أنا وعدد من أعضاء فرقتى الموسيقية نستلف درهم لكي نأكل رز وفاصوليا بدون لحمة.


12-  تعبت من غناء "أنا وليلى" على المسرح والجمهور لا يقبل بالأغاني البسيطة 


13-  "كاظم جبار إبراهيم السامرائي".. الاسم الحقيقي لكاظم الساهر 


14- أحب المرأة السمراء وكل النساء جميلات 


15- "الدلال" أبسط حقوق المرأة ولها فضل كبير في حياة الرجل 


16- رحيل أم الأولاد كان هزة .. والمرأة هي كل شيء في البيت 


17- الرجل الذي لا يحترم زوجته أو يتعالى عليها ويضربها أكبر جبان 

 

18- كورونا هبة من الله، وكنت أذهب إلى  الأسواق الشعبية متخفي بالماسك والكاب والنظارة الشمس


19-  أنتظر مثلكم طرح ألبومي الجديد قريبا وكاملا

 

20 - لم انقطع عن زيارة مصر فقد زرتها خلال الـ10 سنوات الماضية أكثر من 3 مرات، في زيارات سياحية، وليس لإقامة حفلات غنائية.

كاظم الساهر 


 

كاظم الساهر مصر منى الشاذلى كورونا الإعلامية منى الشاذلي برنامج معكم الفنان كاظم الساهر

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