عروض موسيقية وورش مجانية.. تعرف على فعاليات مراكز الإبداع الثقافية والفنية

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 3 حتي 9 سبتمبر 2022.

السبت 3 سبتمبر :



_ قاعة سينما الهناجر: نادي السينما الإفريقية 7م.

- قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية 7,30م.

- مركز ابداع القاهرة : من 2 حتى 7 /9: فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

- مركــز طلعــت حـرب الثقافـي السبت3/9: نادى سينما الأطفال+ ورشة رسوم متحركة مع أ.عطية خيري 1ظ

- مركــز طلعــت حـرب الثقافي ندوة بعنوان "ظاهرة العنف بين الشباب" د.عفاف طلبه , د.نوران فؤاد ، د.أمل شمس 6م



الأحد 4 سبتمبر:

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بيت الشعر العربي : صالون الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى "عصر خليل مطران الشعرى" 6م

- بيت السحيمي : فرقة النيل للآلات الشعبية اخراج عبد الرحمن الشافعى 7م

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : ندوة بعنوان دور الدولة والمجتمع المدني في تفعيل دور الشباب في التنمية 6م.



الأثنين 5 سبتمبر:



- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : حفل شعرى موسيقي بانوراما شعرية للشاعر وسيم عبد الخالق بعنوان ( سيرة الحب ) بمصاحبة عازف العود والمطرب / باسم عبد الحميد + تقديم شعر للشاعر / يوسف سمير بمصاحبة العود 6,30م

الثلاثاء 6 سبتمبر:

- بيت السحيمي : حفل فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية 7م

- مركز الحرية للإبداع : نادى الحرية السينمائى إدارة الناقد محمد كمال 6م



الأربعاء 7 سبتمبر :



قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية 7,30م

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : عرض حواديت وحكايات للأطفال فريق جوانا إخراج /محمد فاروق بالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية "سعر التذكرة 40جنيه" 7 م .

- مركز طلعت حرب الثقافي: ندوة توعية للحفاظ على الآثار بالتعاون مع جمعية الحفاظ على التراث 11ص



الخميس 8 سبتمبر :



- بيت الغناء المصري : صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالاذاعه المصرية + تخت شرقى 7م.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : حفل موسيقي غربي وشرقيOld is gold band 7 م

- قبة الغوري: عرض الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية 7م



الجمعة 9 سبتمبر :

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قاعة سينما الهناجر : صالون العمارة والسينما بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنوانى""أرواح في المدينة "ا/محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصري6م.

- بيت السحيمي :عرض للاراجوز وخيال الظل 7م.



<<الورش>>



السبت 3 سبتمبر :



- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية :

o ورشة البيانو للكبار إشراف أ/مي شلبي4م

o ورشة باليه تحت إشراف /مى سعد 5م.

o ورشة الكمان إشراف / جون سمير 3م.

- بيت الهراوي : تدريس النظريات الموسيقية للطلاب المتقدمين للدكتورة مروة عبد المنعم3م

- تدريس اقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) "4م.- 8م

- بيت العيني :

o ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف إيمان سليمان 11ص.

o كش ملك "دورة شطرنج" مع أ. هدى صلاح 10ص

o ورشة "يالا موسيقى لتعليم آلات موسيقية ا.هبه الله بهاء 1,30ظهرا

o ورش تجارب اداء وتمثيل مسرحي ا. محمد عزت 4.30م

- مركز طلعت حرب الثقافي :

o ورشة فن التطريز مع أ.أمانى رضا 2ظ

o ورشة (دمج) لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم1ظ.

o ورشة الوعى بالذات والتعامل مع الآخرين اشراف أ.يمنى عصام 1ظ

o ورشة فنية لذوى القدرات الخاصة مع ا.سارة الجندى 1ظ

- قصر الأمير طاز: ورشة مدرسة الإنشاد الدينى والابتهال للمنشد محمود التهامى1ظ.

- مكتبة والد الراحل جمال عبد الناصر بالاسكندرية : السبت من كل أسبوع:ورشة أشغال فنية "تطريز بالخرز" أ.نجلاء محمد 12ظ

- مكتبة والد الراحل جمال عبد الناصر بالاسكندرية : السبت والخميس من كل اسبوع: ورشة مهارات القراءة والكتابة أ.أمل حسين 2ظ



الأحد 4 سبتمبر:



- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية :

o ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف / عصام أحمد بدوى 11ص-1ظ .

- مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر :

o ورشة حكايات و شخصيات ( سلسلة سلوكياتك شخصيتك) اشراف أسماء مصطفي1ظ

o ورشة التلوين والقص واللزق والمجسمات اشراف نوران أحمد 11ص

- قصر الأمير طاز : ورشة كورال قصر الأمير طاز 4م.



الأثنين 5 سبتمبر:



- بيت العيني : ورشة إعادة تدوير الورق إشراف رحمةمحجوب 10 ص.

- مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر :

o حوار مفتوح ( سلسلة بلدى الجميلة) مع د / جيهان مصطفي 2ظ

o جلسات مهارات وتخاطب اشراف أ/نوران أحمد 1ظ

o ورشة مسرح الطفل اشراف/ محمد فاروق – عصمت مرسي بكر4م

- بيت الهراوي : ورشة عمل جماعى 5م

- مركز الحرية للإبداع : قلمك جناحك ورشة للأطفال ليوم واحد عن قصص نوجا فى المعمل للاديب منير عتيبة 6,30م



الثلاثاء 6 سبتمبر:



- بيت العيني : ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف إيمان سليمان 11ص

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية:

o ورشة آلة القانون إشراف / فادى المغربي 4م

o ورشة تعليم المهارات الفردية للأطفال إشراف/نادت عادل 7م

- قصر الأمير طاز : ورشة مدرسة الإنشاد الدينى والابتهال للمنشد محمود التهامى1ظ.



الأربعاء 7 سبتمبر:



- مركز طلعت حرب الثقافي :

o ورشة خط عربى مع أ.محمد فوزى 2ظ

o ورشة "دمج" لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم1ظ.

- بيت الهراوي : تدريس اقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) "4م.- 8م

الخميس 8 سبتمبر:

- مركز طلعت حرب الثقافي :ورشة قراءة وحكى 1ظ.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية :

o ورشة البيانو للكبار إشراف أ/مي شلبي4م

o ورشة باليه تحت إشراف /مى سعد 5م.

- قصر الأمير طاز : ورشة كورال قصر الأمير طاز 4م.



الجمعة 9 سبتمبر:



- مركز طلعت حرب الثقافي :

o ورشة تصنيع العروسةمع أ.رحمة محجوب 12ظ

o ورشة تعليم التفصيل مع ا.سحر موسي 2ظ