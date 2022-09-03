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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض موسيقية وورش مجانية.. تعرف على فعاليات مراكز الإبداع الثقافية والفنية

صدى البلد

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية خلال الفترة من 3  حتي 9 سبتمبر 2022.

السبت 3 سبتمبر : 
 

_ قاعة سينما الهناجر: نادي السينما الإفريقية 7م.
- قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية 7,30م.
- مركز ابداع القاهرة : من 2 حتى 7 /9: فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
- مركــز طلعــت حـرب الثقافـي السبت3/9: نادى سينما الأطفال+ ورشة رسوم متحركة مع أ.عطية خيري 1ظ
- مركــز طلعــت حـرب الثقافي ندوة بعنوان "ظاهرة العنف بين الشباب" د.عفاف طلبه ,    د.نوران فؤاد ، د.أمل شمس 6م
 

الأحد 4 سبتمبر:

بيت الشعر العربي : صالون الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى "عصر خليل مطران الشعرى" 6م
- بيت السحيمي : فرقة النيل للآلات الشعبية اخراج عبد الرحمن الشافعى 7م
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : ندوة بعنوان دور الدولة والمجتمع المدني في تفعيل دور الشباب في التنمية  6م.
 

الأثنين 5 سبتمبر:
 

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : حفل شعرى موسيقي بانوراما شعرية للشاعر وسيم عبد الخالق  بعنوان ( سيرة الحب ) بمصاحبة عازف العود والمطرب / باسم عبد الحميد + تقديم شعر للشاعر / يوسف سمير بمصاحبة العود 6,30م
الثلاثاء 6 سبتمبر:
- بيت السحيمي : حفل فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية 7م
- مركز الحرية للإبداع : نادى الحرية السينمائى إدارة الناقد محمد كمال 6م
 

الأربعاء 7 سبتمبر :
 

قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية 7,30م
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : عرض حواديت وحكايات للأطفال فريق  جوانا إخراج /محمد فاروق بالتعاون مع مؤسسة جوانا للفن والتنمية  "سعر التذكرة 40جنيه" 7 م   .
- مركز طلعت حرب الثقافي: ندوة توعية للحفاظ على الآثار بالتعاون مع جمعية الحفاظ على التراث 11ص
 

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فتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 15سبتمبر

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ثقافة سوهاج تختتم فعاليات مبادرة "دوى" لتمكين الفتاة

الخميس 8 سبتمبر :

 
- بيت الغناء المصري : صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالاذاعه المصرية + تخت شرقى 7م.
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : حفل موسيقي غربي وشرقيOld is gold band  7 م  
- قبة الغوري: عرض الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية 7م
 

الجمعة 9 سبتمبر :

قاعة سينما الهناجر : صالون العمارة والسينما بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنوانى""أرواح في المدينة "ا/محمود التميمي بالتعاون مع بيت المعمار المصري6م.
- بيت السحيمي :عرض للاراجوز وخيال الظل 7م.

<<الورش>>
 

السبت 3 سبتمبر : 


- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : 
o ورشة البيانو للكبار إشراف أ/مي شلبي4م
o ورشة باليه تحت إشراف /مى سعد 5م.
o ورشة الكمان إشراف / جون سمير 3م.
- بيت الهراوي : تدريس النظريات الموسيقية للطلاب المتقدمين للدكتورة مروة عبد المنعم3م
- تدريس اقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين)  "4م.- 8م
- بيت العيني : 
o ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف إيمان سليمان 11ص.
o كش ملك "دورة شطرنج" مع أ. هدى صلاح 10ص 
o ورشة "يالا موسيقى لتعليم آلات موسيقية ا.هبه الله بهاء 1,30ظهرا
o ورش تجارب اداء وتمثيل مسرحي ا. محمد عزت 4.30م
- مركز طلعت حرب الثقافي : 
o ورشة فن التطريز مع أ.أمانى رضا 2ظ
o ورشة (دمج) لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم1ظ.
o ورشة الوعى بالذات والتعامل مع الآخرين اشراف أ.يمنى عصام 1ظ
o ورشة فنية لذوى القدرات الخاصة مع ا.سارة الجندى 1ظ 
- قصر الأمير طاز: ورشة مدرسة الإنشاد الدينى والابتهال للمنشد محمود التهامى1ظ.
- مكتبة والد الراحل جمال عبد الناصر بالاسكندرية : السبت من كل أسبوع:ورشة أشغال فنية "تطريز بالخرز" أ.نجلاء محمد 12ظ
- مكتبة والد الراحل جمال عبد الناصر بالاسكندرية : السبت والخميس من كل اسبوع: ورشة مهارات القراءة والكتابة أ.أمل حسين 2ظ
 

الأحد 4  سبتمبر:


- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : 
o ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف / عصام أحمد بدوى 11ص-1ظ .
- مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر :
o ورشة حكايات و شخصيات ( سلسلة سلوكياتك شخصيتك) اشراف أسماء مصطفي1ظ
o ورشة التلوين والقص واللزق والمجسمات اشراف نوران أحمد 11ص
- قصر الأمير طاز : ورشة كورال قصر الأمير طاز 4م.
 

الأثنين 5 سبتمبر:


- بيت العيني  : ورشة إعادة تدوير الورق إشراف رحمةمحجوب 10 ص.
- مكتبة والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر : 
o حوار مفتوح ( سلسلة بلدى الجميلة) مع د / جيهان مصطفي 2ظ
o جلسات مهارات وتخاطب اشراف أ/نوران أحمد 1ظ
o ورشة مسرح الطفل اشراف/ محمد فاروق – عصمت مرسي بكر4م
- بيت الهراوي : ورشة عمل جماعى 5م
- مركز الحرية للإبداع : قلمك جناحك ورشة للأطفال ليوم واحد عن قصص نوجا فى المعمل للاديب منير عتيبة 6,30م
 

الثلاثاء 6 سبتمبر: 


- بيت العيني : ورشة لكورال أطفال بيت العينى إشراف إيمان سليمان 11ص
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: 
o ورشة آلة القانون إشراف / فادى المغربي 4م
o ورشة تعليم المهارات الفردية للأطفال إشراف/نادت عادل 7م
- قصر الأمير طاز : ورشة مدرسة الإنشاد الدينى والابتهال للمنشد محمود التهامى1ظ.


الأربعاء 7 سبتمبر:


- مركز طلعت حرب الثقافي : 
o ورشة خط عربى مع أ.محمد فوزى 2ظ
o ورشة "دمج" لفريق كورال طلعت حرب وذوى الهمم1ظ.
- بيت الهراوي : تدريس اقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين)  "4م.- 8م
الخميس 8 سبتمبر: 
- مركز طلعت حرب الثقافي :ورشة قراءة وحكى 1ظ.
- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : 
o ورشة البيانو للكبار إشراف أ/مي شلبي4م
o ورشة باليه تحت إشراف /مى سعد 5م.
- قصر الأمير طاز : ورشة كورال قصر الأمير طاز 4م.
 

الجمعة 9 سبتمبر:


- مركز طلعت حرب الثقافي :
o ورشة تصنيع العروسةمع أ.رحمة محجوب 12ظ
o ورشة تعليم التفصيل مع ا.سحر موسي 2ظ

 

صندوق التنمية الثقافية مركز الحرية للإبداع قبة الغورى بيت السحيمى سينما الهناجر الإبداع الثقافي مراكز الإبداع

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