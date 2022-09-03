ارتفاع خام برنت عند التسوية مع تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 7.9%

ارتفعت أسعار النفط ، لكنها تكبدت خسائر أسبوعية وسط ترقب اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل.

وفي نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 0.30% مسجلة 86.87 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة لخام برنت فارتفعت بنحو 0.71% عند التسوية لتبلغ 93.02 دولار للبرميل، مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 7.9%.

وتكبدت أسعار الخام خسائر أسبوعية بفعل حالات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا في الصين وتداعياتها على أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وخفضت أوبك هذا الأسبوع توقعاتها للطلب العالمي على الخام، إذ تتوقع حالياً أن يشهد سوق النفط فائضًا صغيرًا قدره 400 ألف برميل يوميًا في 2022.

كما تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2023.

وقال بادن مور محلل السلع لدى بنك أستراليا الوطني إن تراجع سعر خام برنت دون مستويات 90 دولاراً للبرميل يزيد من احتمالات حدوث استجابة على مستويات المعروض من جانب أوبك+ في اجتماع الأسبوع المقبل أو شهر أكتوبر.