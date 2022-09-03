سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز يلتقيان شباب المسرح في مكتبة مصر الجديدة

حرصت كلا من سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز على حضور العرض المسرحى " فكرة سودة " ، والذى استضافه مسرح مكتبة مصر الجديدة مساء أمس ، إيمانا منهن بتشجيع المواهب الشابة، لتكون رافدا قويا لمسرح الكبار، والمساهمة في إثارة حالة من الحراك المسرحي.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان الجمعية تسعى من خلال استضافتها مثل هذه العروض، إلى تحفيز الطاقات الكامنة لدى الشباب، واحتضان وتشجيع المواهب المسرحية الشابة وتنميتها ودعمها، كما تسعى إلى وضع اليد على مكامن طاقات الشباب الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المسرح.

وثمن حلمي، حضور الفنانتين القديرتين سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز وقد استقبلهن الجمهور الكبير بالمسرح بعاصفة من التصفيق، كما أعرب حلمي عن سعادته بتلاقى جيلي الرواد مع الشباب مؤكدا على أهمية اكتشاف المواهب وإفساح المجال للشّباب للإبداع المسرحي، في مناخ تواصل الأجيال ونقلِ التجارب.

واعترافا بالجميل، أهدى أبطال العرض بقيادة مخرجه درع الفريق للفنانتين، معربين عن سعادتهما لحضورهن وتشجيعهن لكل أبطال المسرحية .

يذكر أن أحداث مسرحية " فكرة سودة " للكاتب والمخرج ياسين رياض تدور في الحقبة الزمانية في مصر سنة 2080 وهي من وحي خيال المؤلف ولا تمت للحقيقة بشيء فهي فكرة مجنونة للمسرح التجريبي بطلها هو الدكتور نجيب قشطة دكتور الأمراض النفسية والعقلية وعالم وباحث في علم الروحانيات ويقوم دكتور نجيب بعدة أبحاث علمية هو وزملائه الأطباء حول إمكانية زواج الأنس بالجن بعدما اصبح الزواج في القدم حتى سنة 2022 من أصعب مايكون وأصبح العنصر النسائي في انقراض ملحوظ عام بعد عام فقرر نجيب أنه لابد من وجود حل للعالم فيقوم بالبحث في علم الروحانيات ليجد الحل الوحيد هو خروج جنية من العالم السفلي ويجرب هل ستنجح التجربة ام تكون فكرة سودة.