عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز يلتقيان شباب المسرح في مكتبة مصر الجديدة

صدى البلد

حرصت كلا من سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب  والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز على حضور العرض المسرحى " فكرة سودة " ،  والذى استضافه مسرح مكتبة مصر الجديدة مساء أمس ، إيمانا منهن بتشجيع المواهب الشابة، لتكون رافدا قويا  لمسرح الكبار، والمساهمة في إثارة حالة من الحراك المسرحي.

قال الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة ان الجمعية تسعى من خلال استضافتها مثل هذه العروض، إلى تحفيز الطاقات الكامنة لدى الشباب، واحتضان وتشجيع المواهب المسرحية الشابة وتنميتها ودعمها، كما تسعى إلى وضع اليد على مكامن طاقات الشباب الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المسرح.

txt

آمون ستار: سبب اختيار اسمي حادثة في هرم خوفو

txt

في ذكرى وفاتها.. تعرف على رحلة أول محامية مصرية

وثمن حلمي، حضور الفنانتين القديرتين سميحة أيوب وسميرة عبدالعزيز وقد استقبلهن الجمهور الكبير  بالمسرح بعاصفة من التصفيق، كما أعرب حلمي عن سعادته بتلاقى جيلي الرواد مع الشباب مؤكدا على أهمية اكتشاف المواهب وإفساح المجال للشّباب للإبداع المسرحي، في مناخ تواصل الأجيال ونقلِ التجارب.

واعترافا بالجميل، أهدى أبطال العرض بقيادة مخرجه درع الفريق للفنانتين، معربين عن سعادتهما لحضورهن وتشجيعهن لكل أبطال المسرحية .

يذكر أن أحداث مسرحية " فكرة سودة " للكاتب والمخرج ياسين رياض تدور في الحقبة الزمانية في مصر سنة 2080 وهي من وحي خيال المؤلف ولا تمت للحقيقة بشيء فهي فكرة مجنونة للمسرح التجريبي بطلها هو الدكتور نجيب قشطة دكتور الأمراض النفسية والعقلية وعالم وباحث في علم الروحانيات ويقوم دكتور نجيب بعدة أبحاث علمية هو وزملائه الأطباء حول إمكانية زواج الأنس بالجن بعدما اصبح الزواج في القدم حتى سنة 2022 من أصعب مايكون وأصبح العنصر النسائي في انقراض ملحوظ عام بعد عام فقرر نجيب أنه لابد من وجود حل للعالم فيقوم بالبحث في علم الروحانيات ليجد الحل الوحيد هو خروج جنية من العالم السفلي ويجرب هل ستنجح التجربة ام تكون فكرة سودة.

مكتبة مصر الجديدة العرض المسرحي سميحة أيوب سيدة المسرح العربى الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يطلب ضم لاعب الأهلي على الهواء..فيديو

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

بعد التجديد لـ زيزو.. مرتضى منصور: أنهينا صفقة نجم فيوتشر..فيديو

امرأة في محكمة الأسرة: جوزي عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

فيفبرو لـ صدى البلد: ما فعله الأهلي مع عبد الله السعيد وصمة عار

مذيعة تبتلع ذبابة على الهواء.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

ترشيحاتنا

برلماني: رفع سعر توريد أردب القمح لـ1000 جنيه يشجع الفلاح على زراعته

وصول أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي الي محكمة جنايات الجيزة

تقرير حكومي: نسبة الدين الحكومي تصل لـ 87.2% من الناتج المحلي

الخارجية الأمريكية تكشف تطورات الاتفاق النووي الإيراني

"الزراعة": توفير 4 ملايين جرعة لقاح لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

الوزراء: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

بعد البوركيني .. شاهد| عباية هادية غالب تشعل الفيسبوك

فاز على بايرن ميونخ 5/0.. ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي المحتمل

اللوك الجديد.. سر تقليد كهربا لبهاء سلطان بشعره الطويل

فيديو

العلاقة الجنسية قبل الزواج.. تحت شعار الحرية الشخصية نجوم يثيرون الجدل أخرهم محمد عطية.. وفنانة شهيرة تقيم علاقة لمدة عامين قبل الارتباط

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

تتساوى الرؤوس .. أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز تشتعل من جديد

تهديد بالقتل واتهامات بالمتاجرة بالحزن .. لعنة أغنية اليسا تصيب زياد برجي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ