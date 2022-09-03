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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور: الاستثمار في التعليم العالي ملف هام وهناك مدخل جديد مع المنظومة

وزيرر التعليم
وزيرر التعليم

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الاستثمار في التعليم العالي ملف هام جدا لذلك نعمل عليه حاليا وسيكون هناك مدخل جديد مع المنظومة التي سنعلن عنه قريبا حيث أن الاستثمار والشركات مع القطاع الخاص أمر هام.

واوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  إنه من الملفات التي نعمل عليها جودة البحث العلمي وجودة التعليم في مصر ، مشيرا إلى أن مصر  استطاعت تحقيق إنجاز كبير بما حدث مؤخرا في تصنيفات الجامعات المصرية ، مشيرا إلى أن هناك طفرة في التصنيف وهنعمل على تطويره ايضا الفترة المقبلة.

أيمن عاشور: نسعى لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس ضمن البرامج البينية

واضاف عاشور خلال مؤتمر صحفي له اليوم أن الوزارة تعمل على ربط الأبحاث العلمي بالصناعة والتأهيل لمواكبة سوق العمل ، كما أن البرامج والمشروعات البحثية لابد أن تكون مرتبطة باحتياجات الدولة. 

 

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وزير التعليم العالي والبحث العلمي (1)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (2)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (2)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (3)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (3)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (4)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (4)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (5)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (5)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (6)
وزير التعليم العالي والبحث العلمي (6)
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