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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السكندري ينجح في ضم ناصر ناصر لاعب الجونة السابق

ناصر ناصر
ناصر ناصر

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى في التعاقد مع لاعب نادى الجونة السابق ناصر ناصر   مواليد 1996 ، و الذى كان أحد أبرز لاعبي فريقه السابق 

 وجاء التعاقد معه في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و واعده خلال الموسم القادم.

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و أنهى محمد مصيلحي رئيس النادي بنجاح صفقة ضم لاعب خط الوسط المميز  ، حيث كان هناك أكثر من نادٍ يرغب في التعاقد مع اللاعب 
و وقع ناصر ناصر  على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بحضور  محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة و لجنة الكرة ، في صفقة أنتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم .
و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي .

الاتحاد السكندري نادي الجونة عمرو الاشلم أحمد سلامة ناصر ناصر

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