الاتحاد السكندري ينجح في ضم ناصر ناصر لاعب الجونة السابق

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى في التعاقد مع لاعب نادى الجونة السابق ناصر ناصر مواليد 1996 ، و الذى كان أحد أبرز لاعبي فريقه السابق

وجاء التعاقد معه في إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزه و واعده خلال الموسم القادم.



و أنهى محمد مصيلحي رئيس النادي بنجاح صفقة ضم لاعب خط الوسط المميز ، حيث كان هناك أكثر من نادٍ يرغب في التعاقد مع اللاعب

و وقع ناصر ناصر على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة و لجنة الكرة ، في صفقة أنتقال حر بعقد يمتد لثلاث مواسم .

و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي .