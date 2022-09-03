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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات 1.2 مليار جنيه.. إشادة من وفد الاتحاد الأوروبي لشركة مياه البحيرة

مياة البحيرة
مياة البحيرة

قام وفد من الاتحاد الأوروبي بتفقد المشروعات الممولة من الإتحاد الأوربي في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، فى نطاق محافظة البحيرة تفقد الوفد المشروعات التي تم الإنتهاء منها والمشروعات التي أوشكت على الإنتهاء ، حيث بلغ عدد مشروعات البرنامج 12 مشروعاً بقيمه إجمالية 1.2 مليار جنيه تقريبا وذلك لخدمة 1.043.012 من مواطنى محافظة البحيرة.

واستعرض المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة جهود الدولة المصرية، فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تمس حياة المواطن البحراوى اليومية بشكل مباشر أثناء استقباله لوفد الاتحاد الأوروبي Mr. Enrico Spiller - Eng. Pablo Marini - Ms. Nadra Wagdy.

وعقد صباح اليوم  بقاعة التدريب بالشركة .. اجتماع الموقف التنفيذى لمتابعة المشروعات الممولة من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الإتحاد الأوروبي بنطاق محافظة البحيرة بإجمالي تمويل 1.2  مليار جنيه، حيث صرح رئيس الشركة بأن إجمالي عدد مشروعات البرنامج 12 مشروع تستفيد بهم المحافظة والمشروع يخدم حوالى مليون نسمة من مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم الانتهاء والإستفادة من عدد 10 مشروعات  بالمناطق التالية :- دمنهور شبراخيت المحمودية وأبو حمص، مما أدى إلى تحسين مياه الشرب داخل مدينة دمنهور أدت إلى تحسين والتغلب على ضعف ضغط المياه بتلك المناطق والقضاء على شكاوى المواطنين ، كما تم الإنتهاء من مشروعات وتحسين خدمة الصرف الصحي والقضاء علي مشاكل الطفح بشوارع مدينة دمنهور وشبراخيت والمحمودية.

كما صرح أنه توجد مشروعات أوشكت علي الانتهاء بنسب تنفيذ تتراوح بين 95%  تطوير وزيادة الطاقه الكليه بمحطة معالجة صرف صحى منشية الحرية وزيادة الطاقة الكلية لمحطة مياه منية السعيد بنسبة 80%. 

واستعرض  المهندس محمد سعيد نشأت الموقف التنفيذى أمام الشركاء الأوروبيين ونسب تنفيذ المشروعات التي لم يتوقعوها في ظل هذه الأجواء الصعبة.

وأشاد وفد الإتحاد الأوروبي  بالشركة ومستوى تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة البحيرة، ونسب ومستوى التنفيذ حسب المواصفات العالميه والإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والآثار الإيجابيهة الواضحة في تحسين الخدمات من مياه الشرب والصرف الصحي . 

وقام الوفد بعمل زيارة ميدانية لجميع المشروعات المنفذة التى تم الانتهاء منها ، والمشروعات التى أوشكت على الإنتهاء وأثناء الزيارة شاهد الضيوف المنتجات التى تقوم الشركة بتصنيعها لتلبية احياجات الشركة وبعض الشركات الشقيقة من قطع غيار الوصلات الخاصة  وبعض المنتجات التى يتم تصنيعها وهي طلمبة جهاز ترشيح غشائي ودولاب شفط ابخرة وقطع غيار أجهزة الكلور وطلمبات حقن الشبة وانتاج أصناف حسب الطلب من المراوح والجلب ، وحلقات التأكل من سبيكة خاصة من النحاس – ووحدات كسح رأسية وأوفقية للصرف الصحي – بدلات ديزل مختلفة التصرف ) حيث أشاد الوفد بهذه الإنجازات غير المسبوقة على حد تعبيرهم . 

وحضر الزيارة المهندس ماجد رضا نائب المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا   
ورؤساء قطاعات المياه والمشروعات والمهندسين والمحاسبين القائمين على وحدة مشروعات الاتحاد الأرووبي بالشركة. 

وأعرب المهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركة عن سعادته بهذه الإنجازات الكبيرة التي تخدم مواطني المحافظة، وطالب القائمين علي المشروعات بالحفاظ علي هذا المستوى من الأداء والتنفيذ لرفعة شركتنا وطالبهم بالمزيد لرفعت وطننا الحبيب مصر. 

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