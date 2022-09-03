مديرة برامج في مايكروسوفت..دينا أيمن تكشف حقيقة خطبتها لـ أحمد أبو هشيمة

علقت المهندسة دينا أيمن مديرة برامج في شركة مايكروسوفت العالمية، على أنباء ارتباطها وخطوبتها برجل بـ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد تدوال أنباء ارتباطهما في الفترة الأخيرة.

دينا أيمن تنفي ارتباطها بـ أبو هشيمة

وردت دينا أيمن على سؤال أحد متابعيها عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام حيث سألها المتابع "أثير في الفترة الأخيرة أخبار عن ارتباطك برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ونريد أن تردي بشكل قاطع على هذه الأنباء لأنها تزاد بشكل كبير”.

وردت دينا أيمن قائلة: “كل ماتداولته الأخبار في الفترة الأخيرة عن خطوبتي برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ليس لها أي أساس من الصحة”.

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري:

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه يحترم زوجته السابقة الفنانة ياسمين صبري، وأكد أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية على القنوات التلفزيونية، وأن حياته الشخصية خاصة به فقط.

وأضاف أن حياته الشخصية مستحيل الحديث فيها وهناك طرف آخر شريك بها، وياسمين شخصية محترمة للغاية، والطلاق حدث ببيان منها، ولا يوجد أى خلاف بعد الطلاق".

ارتباط ياسمين صبري وأبو هشيمة:

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

وحينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، دون قصد؛ عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.

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