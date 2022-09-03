عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مديرة برامج في مايكروسوفت..دينا أيمن تكشف حقيقة خطبتها لـ أحمد أبو هشيمة

ابو هشيمة ودينا ايمن
ابو هشيمة ودينا ايمن

علقت المهندسة دينا أيمن مديرة برامج في شركة مايكروسوفت العالمية، على أنباء ارتباطها  وخطوبتها برجل بـ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعد تدوال أنباء ارتباطهما في الفترة الأخيرة.

txt

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

txt

اتجوزته غصب بعد ما حملت منه.. طليقة جورج الراسي تكشف أسرارًا صادمة

دينا أيمن تنفي ارتباطها بـ أبو هشيمة

وردت دينا أيمن على سؤال أحد متابعيها عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام  حيث سألها المتابع "أثير في الفترة الأخيرة أخبار عن ارتباطك برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة  ونريد أن تردي بشكل قاطع على هذه الأنباء لأنها تزاد بشكل كبير”.

وردت دينا أيمن قائلة: “كل ماتداولته الأخبار في الفترة الأخيرة عن خطوبتي برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ليس لها أي أساس من الصحة”.

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري:

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه يحترم زوجته السابقة الفنانة ياسمين صبري، وأكد أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية على القنوات التلفزيونية، وأن حياته الشخصية خاصة به فقط.

وأضاف أن حياته الشخصية مستحيل الحديث فيها وهناك طرف آخر شريك بها، وياسمين شخصية محترمة للغاية، والطلاق حدث ببيان منها، ولا يوجد أى خلاف بعد الطلاق".

ارتباط ياسمين صبري وأبو هشيمة:

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت  ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

وحينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، دون قصد؛ عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.

IMG-20220903-WA0002
IMG-20220903-WA0002
IMG-20220903-WA0003
IMG-20220903-WA0003
IMG-20220903-WA0001
IMG-20220903-WA0001
IMG-20220903-WA0000
IMG-20220903-WA0000
دينا أيمن احمد ابو هشيمة أبو هشيمة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

جنون الذهب.. قفزة صادمة في الأسعار وعيار 21 يفوق التوقعات

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

موضوعات متعلقة

استئناف عرض مسرحية الحفيد منتصف الشهر الحالي

إليسا تتعرض لـ السخرية من رواد مواقع التواصل بسبب كواليس أنا وبس

يتعرض للتحرش وضد إعدام قاتل نيرة أشرف ويحبذ المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ محمد عطية

حسن الرداد يعود للسينما تحت تهديد السلاح

أخبار الفن .. وفاة المخرج علي عبد الخالق عن 78 عامًا.. وكاظم الساهر يكشف السبب وراء حبه كورونا

بتوع الزوجة مش مُلزمة| رسالة نارية من ياسمين عز بسبب الفنانة شهيرة

مش قادرة أنساه .. شهيرة تبكي على الهواء بسبب محمود ياسين |شاهد

بلاش سيرتها.. قصة الحرب الكلامية بين مكي ودنيا سمير غانم بسبب الكبير أوي

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. زيادة مفاجئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بلندن

مفيدة شيحة: بلاش ندمر ما تبقى من الأسرة المصرية| فيديو

بالأسماء.. 22 صفقة تشعل ميركاتو الدوري المصري

يونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني

التشكيل الرسمي لـ ديربي ميلانو في الدوري الإيطالي

أحزنت المصريين والسعوديين.. من هي الراحلة وفاء بن خليفة وعلاقتها بـ أم الدنيا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطبتها.. أجرأ إطلالات شبيهة ياسمين صبري.. شاهد

مديرة برامج في مايكروسوفت..دينا أيمن تكشف حقيقة خطبتها لـ أحمد أبو هشيمة

الأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب بفستان مكشوف| شاهد

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل سمك الغلابة

فيديو

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

انهيار ابنة علي عبد الخالق في البكاء لحظة تشييع جثمان والدها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ