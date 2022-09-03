وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفي : ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل المُستقبلي.. الاعتماد الدولي للبرامج والتحول الرقمي بالجامعات المصرية

الاستثمار في التعليم العالي

وزير التعليم العالي:

تنظيم برامج على مدار 3 شهور للتأهيل ضمن خطة قطاع البعثات

- ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل المُستقبلي

- استمرار تقدم الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية

- الاعتماد الدولي للبرامج الدراسية والتحول الرقمي بالجامعات المصرية



عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا مع عدد من مُحرري التعليم العالي بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض رؤية التعليم العالي خلال 10 سنوات قادمة.

وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية دور وسائل الإعلام لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، حيث إنها تُعد مرآة لكل ما يحدث، ويمكن من خلالها تسليط الضوء على المشروعات القومية المُتعددة التي تُنفذها الدولة المصرية على كافة المستويات.

وقدم الوزير عرضًا حول رؤية الوزارة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أهم أهداف الوزارة، وهي (جودة التعليم العالي المصري وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات المصرية، جودة البحث العلمي والتنافسية الدولية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية دوليًّا، ربط الجامعة مع الصناعة والمجتمع لتطوير البرامج التعليمية، بما يخدم متطلبات سوق العمل، الإبداع وريادة الأعمال للطلاب المصريين الخريجين ومواجهة تغيرات سوق العمل، التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني).

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الاستثمار في التعليم العالي ملف هام جدا لذلك نعمل عليه حاليا وسيكون هناك مدخل جديد مع المنظومة التي سنعلن عنه قريبا حيث أن الاستثمار والشركات مع القطاع الخاص أمر هام.



واوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من الملفات التي نعمل عليها جودة البحث العلمي وجودة التعليم في مصر ، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تحقيق إنجاز كبير بما حدث مؤخرا في تصنيفات الجامعات المصرية ، مشيرا إلى أن هناك طفرة في التصنيف وهنعمل على تطويره ايضا الفترة المقبلة.

واضاف عاشور خلال مؤتمر صحفي له اليوم أن الوزارة تعمل على ربط الأبحاث العلمي بالصناعة والتأهيل لمواكبة سوق العمل ، كما أن البرامج والمشروعات البحثية لابد أن تكون مرتبطه باحتياجات الدولة .

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه فيما يخص البعثات والمهمات العلمية سيتم تنظيم دورات وبعثات قصيرة المدة وتنظيم برامج على مدار 3 شهور للتأهيل لبرامج معينة .

وأضاف عاشو، خلال مؤتمر صحفي أنه لابد من أن يكون هناك ربط بين التعليم العالى وخطط الدولة وكل مشروعاتها المستقبلية، كما أن الوزارة تعمل وفق رؤية الدولة الاقتصادية ل 2030 .

وأشار إلى أن العديد من الأقاليم فى مصر المليئة بفرص العمل فلفي حالة أن تم تفعيل هذه الأنشطة الاقتصادية ، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والنقل سيكون هناك تعاون مع الوزارات حول الرؤية المستقبلية لها .

وأوضح عاشور أن الوزارة تستهدف ربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل المُستقبلي، وأن يكون الإبداع والابتكار هو محور رئيسي بهذه البرامج، وكذلك تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وتطوير مهاراتهم، مشيرًا إلى أنه توجد خطة تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس لتطوير المنظومة التعليمية، وربط البرامج الدراسية بالصناعة وريادة الأعمال، وتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية للجامعات.

وأكد عاشور على أهمية دراسة احتياجات أقاليم الجمهورية من الجامعات، مشيرًا إلى دور الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية في طرح البرامج البينية الجديدة، لافتًا إلى أن المُستهدف أن يشمل إقليم القاهرة الكبرى 23 جامعة قادمة، وإقليم الإسكندرية 5 جامعات، وإقليم الدلتا 9 جامعات، وإقليم قناة السويس 10 جامعات، وإقليم شمال الدلتا 5 جامعات، وإقليم جنوب الصعيد 4 جامعات، وإقليم أسيوط جامعتين.

وأكد الوزير أهمية أن يتحلى الخريجون بعدد من الصفات للالتحاق بسوق العمل، ومنها: أن يتحلوا بالجدارات والمهارات، وليس مُحملين بمعارف كثيرة يمكن الوصول إليها بسهولة، وأن يكون الخريجون على وعي بأسلوب التفكير والابتكار، وأن يكونوا قادرين على تغيير مجالات العمل بما يتماشى مع التغيير السريع.

وأكد عاشور أهمية الاعتماد الدولي لبرامج الجامعات المصرية، لافتًا إلى زيارته اليوم لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحصولها على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET لتصبح أول جامعة مصرية تحصل على هذا الاعتماد في برامج (هندسة الاتصالات والمعلومات، الهندسة البيئية، هندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، العلوم الطبية الحيوية).

وحول مشاركة الوزارة فى مؤتمر Cop 27 في نوفمبر القادم، أعلن الوزير عن تنظيم الوزارة هاكاثون الجامعات المصرية، ومسابقة الابتكار، بعنوان (التغيير المناخي: "الإبداع للاستمرارية")، لشباب الجامعات المصرية، والذي يقوم فيه المتسابقون بتوظيف الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لمشكلات التغير المناخي، فضلًا عن مسابقة أفضل حرم جامعي يُراعى الاستدامة والبيئة الخضراء.

وأكد الوزير أنه يوجد اهتمام كبير بالتحول الرقمي للجامعات لتتحول إلى جامعات ذكية، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى أن الدولة تتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لتلبية الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي، موجهًا الشكر للهيئة الهندسية على جهودها المُستمرة للانتهاء من إنشاء الجام

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