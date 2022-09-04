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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المخدرات غيّبت عقله

حماتها داست على جثتها.. زوج ينهال على زوجته بـ«الشومة» وشقيقتها تكشف الكواليس

صدى البلد

لم يراع وصايا الله عز وجل ورسوله الكريم في معاملة زوجته باللين والمعاشرة بالمعروف، وكيف يراعى كل ذلك وهو في غمرات تعاطي المواد المخدرة التى غيبت عقله وضميره، للدرجة التي دفعته لقتل زوجته من أجل المخدرات التى يضيع عليها أمواله، غير مكترث بمتطلبات بيته.  

الإدمان يدفع الزوج للجريمة البشعة

القصة تكاد تكون متكررة، فتعاطي المخدرات دائما ما تكون نتائجها السلبية جرائم واعتداءات، خلافات بين الزوج وزوجته في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد أن أعتاد على إضاعة أمواله على شراء المواد المخدرة، مفضلا المخدرات عن الإنفاق على بيته كما أمره الله عز وجل، لينتهى أحد هذه الخلافات على جريمة بشعة، عقب قيام الزوج بضرب زوجته بعصا غليظة "شومة" أدت إلى وفاتها فى الحال. 

شقيقة المجنى عليها تكشف كواليس صادمة عن الحادث

القصة كما ترويها شقيقة المجني عليها أن شقيقتها كانت قد تزوجت من هذا الرجل منذ عامين، وأنجبت منه بنتا لم يكتب لها الحياة، وحينما توفيت لم يستخرج لها والدها شهادة ميلاد أو وفاة، كما انه أعتاد على ضرب شقيقتها كلما اختلفوا. 

حماة المجنى عليها تضع أقدامها على الجثة

الأبشع في القصة وما يتعلق بهذا اليوم الذي توفت فيه شقيتها كما روت فى حديثها لـ"صدى البلد" أنه في ذلك اليوم المشئوم الذي قتلت فيها شقيقتها، فوجئت بزوجها يطلب منها الحضور للمستشفى بحجة أن شقيقتها فاقدة للوعى ولم يخبرها السبب، لتذهب مسرعة فتجد جثة شقيقتها ملقاة في دواسة "توك توك" وحماتها تضع قدمها عليها، وحينما دخلوا للطبيب أخبرهم أنها ليست غائبة عن الوعى ولكنها توفيت نتيجة ضربة على رأسها أو بطنها أدت إلى نزيف داخلي تسبب في وفاتها، كما أن وجهها مليء بآثار الدماء التى لطخت وجهها، وكل ذلك بسبب الخلاف على الأموال التي ينفقها على تعاطى المواد المخدرة.   

تشييع جثمان ضحية إدمان زوجها للمخدرات

شيع المئات من أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان الزوجة ضحية اعتداء زوجها عليها بعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة إثر هذا الاعتداء. 

أقدم زوج على  ضرب زوجته بإحدى قرى محافظة الدقهلية بسبب خلافات زوجية مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر يفيد بقيام شخص يدعى محمد عابد جمعة 30 عاما مقيم كفر علام بضرب زوجته  فاطمة محمود مرجان 35 عاما  بعصا غليظة ما أدى إلي وفاتها .

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة .
 وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة 
 وتم القبض على الزوج، والذى اعترف بالواقعة بسبب خلافاتهما المتكررة  وأنها دائمة المشاكل والخلافات.
وأفاد شهود عيان أنها كانت تتشاجر معه كثيرا بسبب قيامه بالإنفاق على المواد المخدرة.
 تم عمل المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، وجار العرض على النيابة؛ وذلك لاستصدار قرار بالتشريح من عدمه.

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