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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: لابد من وجود الأسئلة المقالية في أسئلة الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قرّر تشكيل لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم النظام الجديد في الثانوية العامة، لا يعني إلغاء أسئلة الاختيار من متعدد وقد تأتينا آراء المتخصصين بتطعيم امتحانات الثانوية العامة بأسئلة مقالية قصيرة. 

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال لقائه الأول مع محرري الصحف، إن الوزارة مهتمة ببناء الشخصية بالذات لتلاميذ الصفوف الاولى ولابد ان نتعاون كلنا من اجل ذلك.

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وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن نظام الاختبارات التي تعتمد على الاختيار من متعدد يساعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية مقارنة بما تحققه الاختبارات الموضوعية التقليدية، لافتًا إلى أن الأسئلة المقالية ليست دائمًا تكون في صالح الطلاب.   

وأوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الشكل من الاختبارات يساعد على تحقيق أهداف تعليمية كثيرة مقارنة بما تحققه الاختبارات الموضوعية التقليدية، فالمنهج الذي يتم اختبار الطلاب فيه يطلق عليه اسم المنهج المختبر وهو لا يمثل أكثر من 20% من المنهج الذي تعلمه الطالب ودرسه طوال العام الدراسي، فكم من المعلومات التي تم تعلمها ودراستها وفهمها في المراحل التعليمية المختلفة ولم يُختبر فيها الطالب وبالتالي تم نسيانها.

وأضاف شحاتة، أن أسئلة الاختيار من متعدد التي وردت هذا العام لطلاب الثانوية العامة، كانت تمتاز بالدقة والموضوعية وكانت الأسهل في التصحيح لكونها بعيدة عن العنصر البشري، مشيرًا أن الأسئلة المقالية إذا تم تطبيقها باختبارات الثانوية العامة ستحقق العدالة بين الطلاب وتقيس نواتج التعلم التي هي الهدف الرئيسي للتعليم ولرؤية مصر 2030.

واستكمل أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن  نظام أسئلة الاختيار من متعدد وطريقة صياغتها، هو النمط الأكثر دقة وموضوعية في تقدير الدرجات وهذا أمر يجعل الطلاب وأولياء أمورهم في حالة من الرضى.

وأكد الخبير التربوي، أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تطبيق خطة تطوير التعليم المصري، موضحا أن وزارة التربية والتعليم نجحت في امتصاص حالة القلق لدى الطلاب تجاه تصحيح الامتحانات.

واختتم شحاتة، لابد أن تستمر فكرة وجود بعض الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى الكتابة التي تبين مدي فهم الطالب للمادة العلمية وطريقة تعبيره لفهم المادة العلمية بعيدًا عن التلقين والحفظ، والاعتماد على الفهم والتفكير لكي يظهر جيل قادر على مواكبة التكنولوجيا والتطور العالمي.

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