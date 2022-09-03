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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفخم سيارات MG .. تعرف على أحدث أسعارها في مصر| صور

سيارة MG HS موديل
سيارة MG HS موديل 2022

تعتبر شركة MG واحدة من أشهر الشركات الصينية في السوق المصرية، وتقدم العديد من السيارات القوية في فئات سعرية مختلفة بهيكل سيدان أو رياضي متعدد الاستخدامات، وقد شهدت أسعار العلامة التجارية زيادة جديدة مؤخراً.

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تعد سيارة MG HS موديل 2022 واحدة من أشهر سيارات الشركة الصينية في مصر والأغلى من ناحية التكلفة، وتقدم السيارة بالعديد من المواصفات القوية والفاخرة بأسعار أقل من المنافسين.

سيارة MG HS موديل 2022 

مواصفات سيارة سيارة MG HS موديل 2022 

تتوفر سيارة MG HS موديل 2022 بمحرك سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة تصل الى 169 حصانا، و 169 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون 0 حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 9.6 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومترا/ساعة.

تحتوي السيارة MG HS موديل 2022 على العديد من التجهيزات مثل فتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، مع حزمة عالية الأداء من تقنيات المكابح.

سيارة MG HS موديل 2022 

تأتي سيارة سيارة MG HS موديل 2022 بالعديد من التجهيزات الخارجية القوية مثل إضاءة هالوجين أو LED للمصابيح الأمامية حسب الفئة وكلا منهما يدعم التحكم اليدوي بمستوى الإضاءة، والإضاءة النهارية LED، وتأتي بكشافات ضباب أمامية، ومساحات أمامية مع مستشعر المطر، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ونظام تدفئة الزجاج الخلفي، درجات جانبية، ومقابض أبواب من الكروم، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة. 

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سيارة MG HS موديل 2022 

الأسعار الرسمية لسيارة MG HS موديل 2022

سيارة MG HS موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 610,000 جنيه.

سيارة MG HS موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 615,000 جنيه.

سيارة MG HS موديل 2022 الفئة الثالثة  بسعر 620,000 جنيه.

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