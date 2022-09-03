أسامة ربيع: قناة السويس حققت 7 مليار دولار أرباحا خلال عام .. فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس أنه تم عرض تقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما حققته القناة من أعلى عائد للسفن وأعلى إيرادات خلال عام 2021-2022 بمرور 22 ألف سفينة بزيادة 16% عن العام السابق بحمولة مليار 320 مليون طن بزيادة 11% عن العام السابق أيضا والإيرادات بلغت 7 مليار دولار بزيادة 19% عن العام السابق.

وأضاف “ربيع” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أخر النهار” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن في شهر أغسطس الماضي عبرت 2125 سفينة خلال هذا الشهر فقط وبحمولة صافية 127 مليون طن بعائد 744 مليون دولار.

وتابع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس أنه تم عبور 8 سفن عملاقة من الجيل الجديد لم تكن تمر عبر قناة السويس من قبل بحمولة 224 ألف طن، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة الأعماق بها تصل لـ 66 قدم لتتحمل وتستقبل جميع السفن العملاقة.