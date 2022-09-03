عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: قناة السويس حققت 7 مليار دولار أرباحا خلال عام .. فيديو

ارشيفية
ارشيفية

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس أنه تم عرض تقرير على الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ما حققته القناة من أعلى عائد للسفن وأعلى إيرادات خلال عام 2021-2022 بمرور 22 ألف سفينة بزيادة 16% عن العام السابق بحمولة مليار 320 مليون طن بزيادة 11% عن العام السابق أيضا والإيرادات بلغت 7 مليار دولار بزيادة 19% عن العام السابق. 

وأضاف “ربيع” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أخر النهار” المذاع على قناة “النهار” الفضائية، أن في شهر أغسطس الماضي عبرت 2125 سفينة خلال هذا الشهر فقط وبحمولة صافية 127 مليون طن بعائد 744 مليون دولار.

وتابع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس أنه تم عبور 8 سفن عملاقة من الجيل الجديد لم تكن تمر عبر قناة السويس من قبل بحمولة 224 ألف طن، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة الأعماق بها تصل لـ 66 قدم لتتحمل وتستقبل جميع السفن العملاقة. 

الفريق أسامة ربيع أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بيراميدز يخطف صفقة الأهلي السرية .. خاص

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإشبيلية (3-0) في الدوري الإسباني

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

ترشيحاتنا

وصلت إلى 8005 قضايا..غرامة 2 مليون جنيه عقوبة التهرب الضريبى

مكتوب على ذراعه | فنانة شهيرة : رأيت المهدي المنتظر بالمنام وكنت بنتفض

محافظ الشرقية: نغلق المزلقانات غير الشرعية بالسكة الحديد والمواطنون يعيدون فتحها|فيديو

بمشاركة حجازي وطارق حامد | اتحاد جدة يتعادل سلبيًا مع الاتفاق بالدوري السعودي

فرج عامر: كان لازم أمشي عشان الناس تعرف عملت إيه لـ سموحة

ليه؟ الباز يحذر من هاشتاج متصدر تويتر | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاحة آخر الليل.. طرق علاج مواليد برج الحمل من الحسد والطاقة السلبية

ماعرفش يعتدي عليها رماها من القطار..متحرش يقتل امرأة أمام طفلها بالهند

رفضوه في النصر وطردوه من البنك الأهلي.. محمد أبو جبل "حارس بلا مرمى"

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. تقلية الفول المدشوش

فيديو

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ