زمن الرقصات.. فارس كرم يهاجم ميريام فارس والأخيرة ترد : هحبسك..القصة الكاملة

شن الفنان اللبناني فارس كرم ؛ هجوما مرة أخرى على المطربة اللبنانية ميريام فارس، على خلفية مشكلتهم بسبب بوستر حفلهم.

وقال فارس كرم في تصريحات تلفزيونية :" أنا مع ولاد الشارع ابن شارع، وهي بتستفزني بطريقة مش هرد عليها فيها وتقولي عيب عليك، ولكن لما استفزتوني كتير رديت عليها واللي عندها تعمله".

بداية الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس :

بدأت الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس في يوليو الماضي بعد أن تم إلغاء حفل كان من المقرر أن يقوم الطرفان إحياءه في السعودية إلا أنه تم إلغاؤه في اللحظات الأخيرة ، وقيل آنذاك أن الأمر يعود لعدم جاهزية المسرح ، قبل أن تنتشر شائعات بأن إلغاء الحفل جاء بسبب خلافات بينهما.

وحينها خرجت ميريام فارس وأوضحت قائلة: مفيش خلاف بيني وبين فارس كرم وأنا أكيد مقصدش أي إساءة له، وفارس خيرة الشباب وبعتذر منه إذا زعلان مني، وهيكون فيه حفلة لينا الفترة المقبلة”.

وعلي ما يبدو أن الاحتقان بين الطرفين ظل مستمرا ، حيث عادت الأزمة من جديد بشكل أعنف من حيث التصريحات بسبب وضع صورة ل ميريام فارس بحجم أكبر من فارس كرم وهو ما جعل الأخير يعلن عن غضبه، وعلق في أحدي البرامج قائلا : "مش رح رد على نفسيات محمضة" ليعلق المذيع قائلًا: "هالقد؟" فيرد كرم قائلا: “أي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة".



ميريام فارس ترد:

ومن جانبها علقت ميريام فارس قائلة: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".

وأضافت: "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".

فارس كرم برد صادم:

ولم يمر تصريح ميريام فارس مرور الكرام فقد رد عليها فارس كرم عبر صفحته علي موقع التغريدات العالمي قائلا : "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.."، ولم يكتفي فارس كرم بتلك التغريدة ولكن ارفق معها هاشتاج ( زمن الرقصات ) .

وعلي الفور نشرت ميريام فارس ردا علي فارس كرم من خلال موقع التغريدات العالمي توتير قائلة: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..".